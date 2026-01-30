#Казахстан в сравнении
Обновлена форма постановления ЧСИ о возвращении исполнительного документа

Приказом министра юстиции от 24 января 2026 года внесены изменения в Типовые формы постановлений частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено примечание следующего содержания:

при возвращении исполнительного документа о взыскании административного штрафа в доход государства в отношении должника – иностранца либо лица без гражданства в порядке пп. 2 п. 1 ст. 48 Закона указывается следующее:

  • отсутствие имущества должника, включая деньги и ценные бумаги, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц, в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, на которые невозможно наложить арест;
  • сведения, полученные через единую информационную систему по контролю за въездом-выездом и пребыванием иностранцев в РК "Беркут", подтверждающие выезд должника – иностранца либо лица без гражданства за пределы РК.

Также говорится, что в случае установления факта выбытия должника – иностранца либо лица без гражданства за пределы РК на территорию другого государства ЧСИ возвращает исполнительный документ о взыскании административного штрафа в доход государства в правоохранительный орган либо специальный государственный орган, вынесший (инициировавший) его, для принятия мер в пределах компетенции в соответствии с законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 9 февраля 2026 года.

В Казахстане изменят систему госзакупок
14:22, Сегодня
В Казахстане изменят систему госзакупок
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
15:19, 07 октября 2025
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
Как составляется заключение о результатах контроля ЧСИ
12:41, 23 июня 2025
Как составляется заключение о результатах контроля ЧСИ
Ошибка в тексте: