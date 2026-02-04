Аттестация патентных поверенных: внесены изменения

Министр юстиции приказом от 29 января 2026 года внес изменения в Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, сообщает Zakon.kz.

Государственные услуги "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного" и "Выдача свидетельства патентного поверенного" оказываются Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (услугодатель).

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр, услугодателю информацию о таких изменениях в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Уточняется, что к аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет, либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства республики и международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.

Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность в соответствии со специализацией в области:

товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.

Для прохождения аттестации услугополучатель направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

заявление о допуске к аттестации лица, претендующего на занятие деятельностью патентного поверенного, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) на государственном или русском языках;

электронную копию документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее четырех лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года ;

; сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного.

Не допускаются к аттестации лица:

которым в соответствии с законами РК запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

исключенные из реестров патентных поверенных в соответствии с Законом;

являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой).

Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, утверждается услугодателем. Вопросы для оценки знаний кандидатов соответствуют тематике правовых дисциплин (Законы "Об охране селекционных достижений", "Патентный закон Республики Казахстан", "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров", "О правовой охране топологий интегральных микросхем", а также международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан в сфере интеллектуальной собственности), знание которых необходимо для осуществления деятельности патентного поверенного, и содержать не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

Тестирование проводится с использованием компьютерной техники. Время, отведенное для тестирования, составляет 90 минут.

Тесты являются конфиденциальной информацией и не подлежат свободному распространению.

Перед прохождением аттестации услугодатель информирует кандидата о порядке проведения, продолжительности и содержании процедуры отбора кандидатов.

Услугодателем ведется протокол, в котором отражаются: дата, время и место проведения аттестации, фамилия, имя, отчество аттестуемого, результат тестирования.

Подсчет правильных ответов тестирования производится при помощи используемой компьютерной программы автоматически. Результаты тестирования распечатываются на принтере в двух экземплярах и предоставляются кандидату сразу для ознакомления путем проставления личной подписи после окончания.

Один экземпляр листа с результатами тестирования вручается кандидату, второй передается услугодателю.

Кандидат считается прошедшим тестирование, если количество правильных ответов составляет 70% и выше от общего числа заданных вопросов.

По результатам тестирования ответственный исполнитель готовит протокол и в течение двух рабочих дней направляет его на подпись руководителю структурного подразделения и уполномоченному лицу услугодателя.

Протокол подписывается руководителем услугодателя либо лицом, исполняющим его обязанности.

Протокол направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Аттестация проводится в течение 10 рабочих дней по месту нахождения услугополучателя со дня поступления заявления о допуске к аттестации.

По выбору заявителя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Выдача свидетельства патентного поверенного" на основании заявления о допуске к аттестации лица, претендующего на занятие деятельностью патентного поверенного и выдаче свидетельства патентного поверенного.

Для получения свидетельства патентного поверенного кандидат направляет через веб-портал "электронного правительства" заявление о выдаче свидетельства патентного поверенного в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП кандидата на государственном или русском языках.

Свидетельство патентного поверенного выдается в течение трех рабочих дней.

Уполномоченный орган в день поступления заявления осуществляет его прием и регистрацию.

Если представленное услугополучателем заявление не соответствует форме, услугодатель направляет услугополучателю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует заявление.

Срок приведения в соответствие заявления составляет один рабочий день.

Если в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления услугополучатель не привел его в соответствие с требованиями, то услугодатель направляет отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Услугодатель по результатам рассмотрения заявления оформляет свидетельство патентного поверенного и направляет на согласование руководителю структурного подразделения в течение одного рабочего дня.

В Реестры вносятся сведения о патентных поверенных, получивших свидетельства, и последующие изменения сведений о них. Реестры ведутся уполномоченным органом и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

В Реестрах содержатся следующие сведения:

порядковый номер регистрации, являющийся номером свидетельства;

дата регистрации патентного поверенного;

фамилия, имя, отчество патентного поверенного;

постоянное место жительство;

адрес для переписки, а также номер телефона, адрес электронной почты, телетайпа, телефакса, если таковые имеются, язык(и) переписки;

место работы, должность;

сведения о выдаче или отправке свидетельства;

сведения о приостановлении;

сведения об исключении из реестров.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.

