Аттестация патентных поверенных: внесены изменения
Государственные услуги "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного" и "Выдача свидетельства патентного поверенного" оказываются Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (услугодатель).
При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр, услугодателю информацию о таких изменениях в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.
Уточняется, что к аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет, либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.
Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства республики и международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.
Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность в соответствии со специализацией в области:
- товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;
- изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.
Для прохождения аттестации услугополучатель направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:
- заявление о допуске к аттестации лица, претендующего на занятие деятельностью патентного поверенного, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) на государственном или русском языках;
- электронную копию документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее четырех лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года;
- сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного.
Не допускаются к аттестации лица:
- которым в соответствии с законами РК запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;
- имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;
- исключенные из реестров патентных поверенных в соответствии с Законом;
- являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой).
Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, утверждается услугодателем. Вопросы для оценки знаний кандидатов соответствуют тематике правовых дисциплин (Законы "Об охране селекционных достижений", "Патентный закон Республики Казахстан", "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров", "О правовой охране топологий интегральных микросхем", а также международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан в сфере интеллектуальной собственности), знание которых необходимо для осуществления деятельности патентного поверенного, и содержать не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.
Тестирование проводится с использованием компьютерной техники. Время, отведенное для тестирования, составляет 90 минут.
Тесты являются конфиденциальной информацией и не подлежат свободному распространению.
Перед прохождением аттестации услугодатель информирует кандидата о порядке проведения, продолжительности и содержании процедуры отбора кандидатов.
Услугодателем ведется протокол, в котором отражаются: дата, время и место проведения аттестации, фамилия, имя, отчество аттестуемого, результат тестирования.
Подсчет правильных ответов тестирования производится при помощи используемой компьютерной программы автоматически. Результаты тестирования распечатываются на принтере в двух экземплярах и предоставляются кандидату сразу для ознакомления путем проставления личной подписи после окончания.
Один экземпляр листа с результатами тестирования вручается кандидату, второй передается услугодателю.
Кандидат считается прошедшим тестирование, если количество правильных ответов составляет 70% и выше от общего числа заданных вопросов.
По результатам тестирования ответственный исполнитель готовит протокол и в течение двух рабочих дней направляет его на подпись руководителю структурного подразделения и уполномоченному лицу услугодателя.
Протокол подписывается руководителем услугодателя либо лицом, исполняющим его обязанности.
Протокол направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Аттестация проводится в течение 10 рабочих дней по месту нахождения услугополучателя со дня поступления заявления о допуске к аттестации.
По выбору заявителя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Выдача свидетельства патентного поверенного" на основании заявления о допуске к аттестации лица, претендующего на занятие деятельностью патентного поверенного и выдаче свидетельства патентного поверенного.
Для получения свидетельства патентного поверенного кандидат направляет через веб-портал "электронного правительства" заявление о выдаче свидетельства патентного поверенного в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП кандидата на государственном или русском языках.
Свидетельство патентного поверенного выдается в течение трех рабочих дней.
Уполномоченный орган в день поступления заявления осуществляет его прием и регистрацию.
Если представленное услугополучателем заявление не соответствует форме, услугодатель направляет услугополучателю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует заявление.
Срок приведения в соответствие заявления составляет один рабочий день.
Если в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления услугополучатель не привел его в соответствие с требованиями, то услугодатель направляет отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
Услугодатель по результатам рассмотрения заявления оформляет свидетельство патентного поверенного и направляет на согласование руководителю структурного подразделения в течение одного рабочего дня.
В Реестры вносятся сведения о патентных поверенных, получивших свидетельства, и последующие изменения сведений о них. Реестры ведутся уполномоченным органом и размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
В Реестрах содержатся следующие сведения:
- порядковый номер регистрации, являющийся номером свидетельства;
- дата регистрации патентного поверенного;
- фамилия, имя, отчество патентного поверенного;
- постоянное место жительство;
- адрес для переписки, а также номер телефона, адрес электронной почты, телетайпа, телефакса, если таковые имеются, язык(и) переписки;
- место работы, должность;
- сведения о выдаче или отправке свидетельства;
- сведения о приостановлении;
- сведения об исключении из реестров.
Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.
