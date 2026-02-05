#Казахстан в сравнении
Право

Нацбанк разработал межбанковскую систему мобильных платежей

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правления Национального банка РК "Об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждаются Правила функционирования Межбанковской системы мобильных платежей, определяющие сервисы, оказываемые в системе, порядок проведения платежей и переводов денег и подключения к системе.

Целью проекта является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования Межбанковской системы мобильных платежей.

В Нацбанке отметили, что принятие проекта будет способствовать развитию безналичных платежей, повышению удобства и скорости межбанковских расчетов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
