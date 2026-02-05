Нацбанк разработал межбанковскую систему мобильных платежей
Подготовлен проект постановления правления Национального банка РК "Об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей", сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждаются Правила функционирования Межбанковской системы мобильных платежей, определяющие сервисы, оказываемые в системе, порядок проведения платежей и переводов денег и подключения к системе.
Целью проекта является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования Межбанковской системы мобильных платежей.
В Нацбанке отметили, что принятие проекта будет способствовать развитию безналичных платежей, повышению удобства и скорости межбанковских расчетов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.
