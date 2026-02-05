Разработаны правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге

Подготовлен проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утверждение Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, в том числе:

открытие, ведение и закрытие цифровых счетов;

маркировку цифровых тенге и применение смарт-контрактов;

требования к участникам и порядок их взаимодействия на платформе цифрового тенге.

В Нацбанке пояснили, что реализация проекта направлена на формирование правовых условий для выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, установление порядка открытия и ведения цифровых счетов для участников финансового рынка, граждан и бизнеса, а также регламентацию функционирования платформы цифрового тенге и взаимодействие ее участников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане внедряют регистрацию сделок с цифровыми активами.