Разработаны правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге
Подготовлен проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге", сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается утверждение Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, в том числе:
- открытие, ведение и закрытие цифровых счетов;
- маркировку цифровых тенге и применение смарт-контрактов;
- требования к участникам и порядок их взаимодействия на платформе цифрового тенге.
В Нацбанке пояснили, что реализация проекта направлена на формирование правовых условий для выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, установление порядка открытия и ведения цифровых счетов для участников финансового рынка, граждан и бизнеса, а также регламентацию функционирования платформы цифрового тенге и взаимодействие ее участников.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане внедряют регистрацию сделок с цифровыми активами.
