Финансы

Разработаны правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 10:09 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утверждение Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, в том числе:

  • открытие, ведение и закрытие цифровых счетов;
  • маркировку цифровых тенге и применение смарт-контрактов;
  • требования к участникам и порядок их взаимодействия на платформе цифрового тенге.

В Нацбанке пояснили, что реализация проекта направлена на формирование правовых условий для выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, установление порядка открытия и ведения цифровых счетов для участников финансового рынка, граждан и бизнеса, а также регламентацию функционирования платформы цифрового тенге и взаимодействие ее участников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане внедряют регистрацию сделок с цифровыми активами.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
