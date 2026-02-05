Новые экостандарты вводят в Казахстане

Для повышения качества окружающей среды и снижения рисков для населения Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил ряд новых национальных стандартов, разработанных РГП "КазСтандарт", сообщает Zakon.kz.

Документы направлены на поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года.

Как отметили в организации, принятые стандарты формируют комплексные требования к управлению отходами, рациональному использованию водных и сырьевых ресурсов, адаптации к изменению климата, сокращению выбросов и переходу к циркулярной и низкоуглеродной экономике.

Малоотходные и безотходные технологии

Одним из ключевых документов стал стандарт СТ РК 4022–2025 "Отходы. Управление отходами. Требования к малоотходным технологиям".

Он устанавливает требования к нормированию малоотходных и условно называемых безотходных технологий при управлении отходами производства и потребления.

Документ определяет принципы перехода от традиционных открытых производственных систем, сопровождающихся значительными объемами отходов, к более замкнутым технологическим циклам. В таких системах сырье, материалы и энергия используются максимально эффективно, а отходы вовлекаются во вторичный оборот либо утилизируются с минимальным воздействием на окружающую среду.

Стандарт также ориентирует предприятия на модернизацию оборудования и внедрение ресурсосберегающих решений.

Очистка и повторное использование воды на ТЭС

В условиях растущего дефицита водных ресурсов утвержден стандарт СТ РК ISO 4789–2025 "Руководящие указания по очистке и повторному использованию сточных вод на тепловых электростанциях".

Он направлен на снижение водопотребления ТЭС и сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Стандарт содержит рекомендации по классификации сточных вод, выбору оптимальных технологий их очистки и повторного использования в технологических процессах.

Особое внимание уделяется внедрению современных мембранных, биологических и химических методов, а также поэтапному переходу к целям нулевого жидкого сброса. Реализация требований документа позволяет одновременно решать задачи водосбережения и повышения экологической безопасности энергетического сектора.

Адаптация к изменению климата

Еще один важный документ — СТ РК ISO/TS 14092–2025 "Адаптация к изменению климата. Требования и руководство по адаптационному планированию для местных органов власти и сообществ".

Стандарт описывает пошаговый процесс разработки и реализации планов адаптации с учетом климатических, экологических и социальных особенностей конкретных территорий.

Он предназначен для применения на местном и региональном уровнях и позволяет системно оценивать климатические риски, определять уязвимые сферы и планировать меры по снижению последствий климатических изменений для населения и инфраструктуры.

Углеродная нейтральность и управление выбросами

В рамках климатической повестки приняты стандарты СТ РК ISO 14068-1–2025 "Управление изменением климата. Переход к чистому нулю. Часть 1. Углеродная нейтральность" и СТ РК IWA 42–2025 "Руководство по углеродной нейтральности", идентичные международным стандартам ISO.

Документы устанавливают единые подходы к оценке, сокращению и компенсации выбросов парниковых газов, формированию климатической отчетности и внедрению научно обоснованных климатических решений. Их применение позволяет согласовать национальную систему мониторинга, отчетности и верификации с международными практиками и повысить прозрачность климатических данных.

Эти стандарты вводятся в действие с 1 июля 2026 года.

Переход к циркулярной экономике

Отдельный блок стандартов посвящен развитию циркулярной экономики.

Так, приняты СТ РК 4012–2025 "Циркулярная экономика. Словарь, принципы и рекомендации по внедрению" и СТ РК 4013–2025 "Циркулярная экономика. Измерение и оценка эффективности циркулярной экономики".

Документы формируют единую терминологическую и методологическую основу для внедрения принципов повторного использования ресурсов, сокращения отходов и оценки эффективности циркулярных решений в различных отраслях экономики.

Эти стандарты действуют с 1 января 2026 года.

Общий эффект

"В совокупности новые экологические стандарты формируют системный и взаимосвязанный подход к охране окружающей среды. Их внедрение позволит сократить образование отходов и объемы загрязнения, снизить водопотребление и выбросы парниковых газов, повысить эффективность использования природных ресурсов и укрепить экологическую безопасность", – отметили в КазСтандарте.

Для экологии это означает снижение нагрузки на экосистемы и сохранение природных ресурсов, а для экономики – более устойчивый и управляемый переход к низкоуглеродной модели развития.