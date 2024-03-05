В Казахстане утвердили новый стандарт проведения капитального ремонта кондоминиума

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил Стандарт проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Стандарт распространяется на работы, выполняемые при предоставлении услуг капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума и устанавливает общие требования.

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние которого невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего ремонта, за исключением случаев, когда многоквартирные жилые дома признаны аварийными, подлежащими расселению и сносу.

Основание и необходимость проведения капитального ремонта имущества устанавливается и определяется:

законодательством РК, в том числе требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями;

технологическими требованиями, в том числе прописанными в инструкции по эксплуатации многоквартирного жилого дома;

предписаниями, выданными контролирующими или надзорными органами;

отчетами, сделанными по итогам инструментальных осмотров, обследования, мониторинга технического состояния имущества (осмотры).

Обоснованность проведения капитального ремонта отдельных частей многоквартирного жилого дома, подтверждается отчетами осмотров, в основе которого используется показатель физического износа имущества.

Капитальный ремонт проводится на основании проектно-сметной документации.

Технический заказчик организует проведение капитального ремонта, контролирует ход выполнения работ, принимает работы и отчитывается перед собственниками, привлекает подрядные организации для выполнения работ.

Предусматривается, что в рамках проведения капитального ремонта имущества могут проводиться реконструкция (модернизация) или перепланировка, не затрагивающая несущие конструкции и не приводящая к изменению основных технико-экономических показателей имущества.

При выполнении работ, требующих наличия разрешения (допуска) или лицензии, исполнитель или претендент на выполнение таких работ, обязан иметь соответствующие документы.

Виды работ капитального ремонта

При оказании услуг по проведению капитального ремонта имущества можно выделить основные работы:

обследование зданий и сооружений (энергетическое и техническое), подготовка рабочего проекта с составлением рабочих чертежей и проведением конструкторских расчетов на усиление несущих ответственных конструкций;

ремонтно-строительные работы по восстановлению, повышению устойчивости зданий и сооружений, сейсмоусиление, замена изношенных элементов зданий и сооружений, их оборудования;

устранение неисправностей изношенных конструкций и деталей, восстановление, или замена на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные и теплозащитные свойства. При этом осуществляется экономически целесообразное совершенствование здания и сооружения или, направленное на улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории;

утепление зданий (работы по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций);

замена инженерных сетей и коммуникаций;

переустройство совмещенных невентилируемых крыш на вентилируемые (по рабочим чертежам).

Капитальный ремонт имущества подразделяется на следующие виды:



комплексный капитальный ремонт;

выборочный капитальный ремонт.

Решения по вопросам капитального ремонта имущества собственники принимают по установленной процедуре (на общем собрании).

Для решения и согласования возникающих в процессе проведения капитального ремонта технических вопросов, формировании приемочных рабочих комиссий, заказчик разрабатывает и предлагает на утверждение собственникам порядок такого согласования и формирования рабочих комиссий, которые определяют лицо, которому предоставляют полномочия по их решению и согласованию, а так же производят отбор лиц, которые будут участвовать в работе рабочей комиссии.

При этом собственники могут возложить на лицо, осуществляющее управление многоквартирным жилым домом, полномочия по согласованию технических вопросов.

Стандарт также устанавливает:

Выполнение требований технических регламентов и законодательства об энергосбережении и энергетической эффективности. Подготовку к проведению капитального ремонта. Организацию, проведение и контроль капитального ремонта. Ведение исполнительной и технической документации. Требования безопасности к проведению работ, пожарной безопасности, к уровню шума, к взрывобезопасности и т.д.

Методы контроля

Для контроля работ (услуг) капитального ремонта имущества применяются следующие методы:

инструментальный контроль (замеры допусков и отклонений от установленных величин нормативной и проектной документации);

визуальный контроль (организуется и проводится контроль ведения технической документации, соблюдения норм, правил и стандартов при выполнении работ, соблюдение технологий выполнения работ, качества применяемых материалов и оборудования и др.);

аналитический (анализ документации, порядок ведения журналов контроля выполненных и скрытых работ и др.);

социологический (рассмотрение жалоб, опрос потребителей, анкетирование и др.).

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года. При этом ранее действовавший стандарт утрачивает силу.