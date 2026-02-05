Глава МВД жестко прошелся по полиции Шымкента после резонансных происшествий

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел выездное совещание в Департаменте полиции (ДП) Шымкента. Подробностями сегодня, 5 февраля 2026 года, поделились в пресс-службе МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, первые руководители городских правоохранительных и специальных органов, а также представители местных исполнительных органов.

Главным вопросом повестки совещания стало усиление мер по обеспечению общественной безопасности и противодействию преступности, а также дисциплины в собственных рядах.

Фото: polisia.kz

Первый принципиальный акцент министр сделал на соблюдении служебной дисциплины и порядка. Были указаны системные недостатки в работе, обозначена жесткая позиция по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.

"Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг", – подчеркнул Ержан Саденов.

Итоги оперативно-служебной деятельности за последний период рассмотрены по каждому виду преступности с анализом причин и условий, способствовавших их совершению.

Отдельное внимание уделено качеству расследования уголовных дел. Заслушана информация о ходе следственных мероприятий по резонансным происшествиям текущего года. На особом контроле – расследование убийства Нурай Серикбай.

Министр поручил следственно-оперативным подразделениям обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, отметив, что все виновные должны понести заслуженное наказание.

Кроме того, глава МВД отдельно остановился на вопросах противодействия сталкингу как новому составу уголовных правонарушений. Поручено выработать единый алгоритм реагирования, обучить следователей практике расследования таких преступлений и исключить формальный подход. Подчеркнуто, что любые сигналы о давлении, угрозах и преследовании должны выявляться и получать правовую оценку своевременно, а не после трагических последствий.

Фото: polisia.kz

В рамках совещания заслушаны руководство департамента, начальники профильных управлений и районных подразделений полиции.

Отдельный акцент сделан на профилактике правонарушений. Министр потребовал активизировать превентивную работу, усилить контроль за лицами, состоящими на учетах, работу с группами риска, а также повысить ответственность руководителей за конечный результат в сфере предупреждения преступности.

Кроме того, министр потребовал принять исчерпывающие меры по снижению аварийности на дорогах, усилить надзор за соблюдением ПДД, работу наружных служб и Центра оперативного управления, а также активнее внедрять современные цифровые решения в деятельность по обеспечению правопорядка.

По указанию министра в подразделениях полиции города начата комплексная инспекторская проверка МВД. В состав комиссии вошли представители ключевых служб центрального аппарата, которым поручено детально изучить деятельность департамента и его районных подразделений, установить причины допущенных нарушений и внести конкретные предложения по их устранению.

В завершение рабочей поездки министр встретился с ветеранами органов внутренних дел.

Фото: polisia.kz

Ержан Саденов отметил значимость института наставничества в формировании профессиональной ответственности молодых сотрудников и укреплении правопорядка.

Также в ходе совещания Ержан Саденов представил личному составу нового начальника Департамента полиции Шымкента – Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД РК.