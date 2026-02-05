#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
В Казахстане появятся операторы обмена необеспеченных цифровых активов

Национальный банк разработал правила осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект определяет:

  • порядок лицензирования оператора обмена необеспеченных цифровых активов;
  • перечень документов, представляемых в Национальный банк РК, для получения лицензии на операции с необеспеченными цифровыми активами;
  • требования к руководящему работнику и учредителям (участникам) (одному из учредителей, участникам или акционерам), бенефициарному собственнику оператора обмена необеспеченных цифровых активов;
  • требования к минимальному размеру уставного капитала оператора обмена необеспеченных цифровых активов;
  • требования к организационно-правовой форме оператора обмена необеспеченных цифровых активов;
  • требования к информационной безопасности;
  • порядок реорганизации оператора обмена необеспеченных цифровых активов и квалификационные требования к оператору обмена необеспеченных цифровых активов;
  • порядок осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов, проведения операций по покупке или продаже необеспеченных цифровых активов, открытия и обслуживания кошельков цифрового актива клиентов;
  • требования к системе анализа и контроля операций;
  • порядок взаимодействия операторов обмена необеспеченных цифровых активов с банками второго уровня и Национальным оператором почты.

В Нацбанке пояснили, что реализация проекта будет способствовать появлению и функционированию операторов обмена необеспеченных цифровых активов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
