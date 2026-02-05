Как должна выстраиваться система образования в Казахстане, рассказал ученый

Ректор Карагандинского университета им. Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года разъяснил редакцию нормы об образовании в проекте Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Дулатбеков отметил, что современная система образования строится на сочетании разных источников финансирования. Такой подход, по его словам, позволяет расширить доступ к обучению, повышать качество программ и создавать устойчивую модель развития университета.

"Отдельно нужно отметить новую форму пункта 5 статьи 33 о светском характере организации образования, за исключением духовных учебных заведений. Эта формулировка полностью соответствует принципу отделения религии от государства – для системы образования это имеет фундаментальное значение. Университеты и школы должны оставаться пространством науки, знаний и, конечно же, академической свободы. Такой подход защищает студентов, сохраняет нейтральную образовательную среду и снижает риски идеологического давления", – отметил он.

31 января 2026 года Конституционная комиссия опубликовала проект нового Основного закона. Одной из его ключевых особенностей является то, что в Конституции предлагают закрепить принцип светского образования.