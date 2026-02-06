#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Могут ли в Казахстане запретить песни о краже невест, рассказали в МКИ

Казахстан, МКИ, песни , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:35 Фото: flickr/UN Woman
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года высказался о возможности запрета песен, пропагандирующих кражу невест, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что у казахстанских артистов в репертуаре очень много песен, где пропагандируется такое преступление, как кража невест. Они поинтересовались, планирует ли министерство запретить эти композиции.

"Да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно. И я даже больше того хочу сказать, казахстанских артистов слушают в большом количестве стран и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем", – отметил Евгений Кочетов.


Журналисты также уточнили, будет ли МКИ рекомендовать, чтобы артисты не исполняли эти песни или поменяли текст.

"Если коротко говорить, то да. Во-вторых, мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах. Мы надеемся еще на вашу поддержку. Мы надеемся на то, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом", – резюмировал вице-министр культуры и информации.

13 октября 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов назвал неправильным такие композиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
12:03, Сегодня
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
МВД РК: Ответственность за кражу невест в Казахстане могут ужесточить
13:22, 17 октября 2023
МВД РК: Ответственность за кражу невест в Казахстане могут ужесточить
Новый закон: до 10 суток могут арестовать в Казахстане за пропаганду ЛГБТ
14:37, 18 декабря 2025
Новый закон: до 10 суток могут арестовать в Казахстане за пропаганду ЛГБТ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: