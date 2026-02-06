Могут ли в Казахстане запретить песни о краже невест, рассказали в МКИ

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года высказался о возможности запрета песен, пропагандирующих кражу невест, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что у казахстанских артистов в репертуаре очень много песен, где пропагандируется такое преступление, как кража невест. Они поинтересовались, планирует ли министерство запретить эти композиции.

"Да, мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно. И я даже больше того хочу сказать, казахстанских артистов слушают в большом количестве стран и, соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем", – отметил Евгений Кочетов.





Журналисты также уточнили, будет ли МКИ рекомендовать, чтобы артисты не исполняли эти песни или поменяли текст.

"Если коротко говорить, то да. Во-вторых, мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах. Мы надеемся еще на вашу поддержку. Мы надеемся на то, что само общество будет стимулировать артистов петь о другом", – резюмировал вице-министр культуры и информации.

13 октября 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов назвал неправильным такие композиции.