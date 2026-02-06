КГД будет представлять информацию в Минздрав по завезенным лекарствам

Совместным приказом Комитета госдоходов и Комитета медицинского и фармконтроля Минздрава утверждены Правила взаимодействия ведомств по предоставлению конфиденциальной информации касательно лекарственных средств и медицинских изделий в сфере таможенного регулирования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок взаимодействия по представлению органом государственных доходов Комитету медицинского и фармацевтического контроля сведений из таможенных документов, связанных с процессом ввоза лекарственных средств и медицинских изделий на территорию республики из третьих стран, составляющих конфиденциальную информацию.

Взаимодействие по представлению сведений осуществляется посредством интеграционной платформы Smart Bridge из цифровой системы органа государственных доходов.

Основанием для представления органами государственных доходов сведений является запрос Комитета медицинского и фармацевтического контроля в форме электронного документа, поступивший посредством интеграционной платформы Smart Bridge.

Сведения представляются посредством интеграционной платформы Smart Bridge в режиме реального времени или по мере обработки запроса цифровой системы органов государственных доходов по перечню.

В частности, перечень включает сведения из таможенных документов, связанных с процессом ввоза лекарственных средств и медицинских изделии на территорию Казахстана из третьих стран, в том числе:

Дата регистрации декларации на товары.

Отправитель/Экспортер.

Получатель (наименование грузополучателя (покупателя), его адрес (страна, город, улица, дом, офис)).

Страна происхождения.

Страна назначения.

Описание товара:

- наименование товара с указанием дозировки, формы выпуска, фасовки ЛС или вариант исполнения, типоразмер МИ;

- производитель, страна производителя;

- номер серии (серийный номер);

- номер артикула для МИ (если применимо);

- количество партии (количество упаковок);

- единица измерения (упаковка, штуки, флакон и тому подобное).

Сведения о регистрации ЛС или МИ (номер регистрационного удостоверения ЛС или МИ в соответствии с Государственным реестром ЛС и МИ Республики Казахстан или Единым реестром ЕАЭС).

Счет-фактура (номер и дата инвойса).

Декларация о происхождении товара (номер и дата представленного сертификата происхождения товара).

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.