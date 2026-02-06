Как в РК будут оказывать психологическую помощь: не гадалка, не астролог, а проверенный психолог

Поход к психоаналитику – распространенная мировая практика. Станет ли это обыденным делом и в Казахстане после того, как примут закон "О психологической деятельности", проект которого внесен для рассмотрения в Мажилис? До сих пор сфера специальным законом не регулировалась, пишет Zakon.kz.

Психология – особая наука, лежащая на стыке нескольких, если угодно, практик. Она, очевидно, не относится к медицине. Медицина (ее составляющая) – это психиатрия, когда пациента лечат от разных "нервных" болезней посредством лекарств.

Психологи же оказывают помощь исключительно не медикаментозно. Это международный стандарт, и он зафиксирован в казахстанском проекте закона "О психологической деятельности", в пункте 2 статьи 4:

"Положения настоящего Закона не распространяются на отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи, которые регулируются в соответствии с требованиями, установленными Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Т.е. закон будет (когда и если его примут) регулировать лишь деятельность психологов и психотерапевтов. Между ними есть разница, но в обоих случаях психологическая услуга и психотерапевтическая помощь оказывается "без использования медицинских (фармакологических) вмешательств".

Но есть нюанс. Ничто не мешает врачу-психиатру получить также статус психотерапевта. Это подтверждает мировой опыт, да и в казахстанском законопроекте есть пп. 8) статьи 1:

"Психотерапевт (немедицинский) – психолог с высшим и (или) послевузовским педагогическим или медицинским образованием и дополнительной профессиональной подготовкой в области психотерапии".

Т.е. человек, имеющий высшее медицинское образование в сфере психиатрии, дополнительно проходит переподготовку не менее 900 часов (требование статьи 10 законопроекта) "на психолога" – и вот он, новый специалист психотерапевт-психиатр. Как первый, он лечит беседами (в некоторых странах даже используется такой термин – разговорная терапия). Как второй, если мотивационные речи не помогают, прибегает к фармакологии.

Повторимся, это нередко используемый прием в странах, скажем так, с развитой психологической традицией. Но клиентам без разницы, как называть специалистов: человек один, кабинет один, главное, чтобы имел право антидепрессанты выписывать.

Далее. Психология как наука и, главное, практика появилась относительно недавно. Но сами-то психологические проблемы были у людей испокон веку. Нетрудно увидеть некие общие черты в сеансе у психоаналитика и, например, исповеди у священнослужителя. Тем не менее, психология – сфера не религиозная. Скорее, наоборот. Хотя и переводится как "наука о душе".

В связи с этим укажем на другой нюанс. Законопроект постулирует наличие профессиональной тайны психолога, т.е. информации, которую тот получил в процессе работы с "получателем психологической помощи" (пп. 10) статьи 1). А в пп. 10) статьи 11 документ прямо обязывает психологов не передавать данные и любую информацию третьим лицам без письменного согласия клиента.

Не напрашиваются параллели с тайной исповеди? Но последняя, уточним, защищена также и Уголовно-процессуальным кодексом РК. Статья 78 УПК (пп. 4) части 2) предписывает, что в числе лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля, значится также "священнослужитель – об обстоятельствах, известных ему из исповеди".

Психологов в списке, понятное дело, нет: закон пока не принят. Будут ли – вопрос.

Впрочем, декларируемая законопроектом конфиденциальность (пп. 3) пункта 2 статьи 4) не ограничивается свидетельским иммунитетом.

Так, например, в действующем белорусском законе "Об оказании психологической помощи" (в статье 15) прямо указано, что "психологи обязаны сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлении либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении".

В казахстанском проекте обязанность сформулирована несколько иначе:

"Психолог обязан незамедлительно уведомить соответствующие органы в случае угрозы жизни и здоровью получателя психологической помощи или третьих лиц". Пп. 11) части 2 статьи 11 проекта закона "О психологической деятельности"

Однако как не скажи – непохоже на тайну исповеди.

Другой аспект конфиденциальности – анонимность. Посещение психотерапевта благоразумней оставить в информационной тишине, на всякий случай не афишируя свое имя: мало ли какие могут произойти утечки... Но в обязанности психолога, помимо прочего, входит "в рамках частной деятельности заключать договор на оказание психологических услуг с получателем психологической помощи" (пп. 7) пункта 2 статьи 11 законопроекта).

Как заключить договор с анонимом?!.

Почему до сих пор нет "психологического" закона

Конечно, это нормально: закон принимают, а затем практика показывает, что не все предусмотрено, и вносятся последующие поправки. По-другому не бывает. Но белорусский закон был упомянут не только для иллюстрации.

Среди стран ЕАЭС Республика Беларусь – единственная, где ранее был принят подобный закон (в 2010 году). Правда, называется иначе – "Об оказании психологической помощи" (еще в Армении имеется закон "О психиатрической помощи", но это, как понимаете, иное). Почему его до сих пор нет в других государствах Союза?

При этом, например, в России проекты разрабатываются давно, но с завидным постоянством предложенные варианты отклоняются: в 1996, 1998, 2014, 2022 и 2025 годах.

Причин много. Кроме вышеперечисленных пробелов, есть, пожалуй, самая важная проблема в практическом отношении. На самом деле психологическая помощь заявляется как еще один вид помощи населению наряду с уже существующими: медицинской, юридической, социальной. Если государство обязуется ее оказывать, это дополнительные бюджетные расходы. При этом понятие психологической деятельности, если честно, не вполне устоялось. Как уже выше говорилось – на стыке.

А денег требует вполне конкретных. Платных частных психологических услуг это, конечно, не касается. Но ведь предполагается и бесплатная помощь:

"Граждане имеют право на психологическую помощь, оказываемую безвозмездно или на платной основе организациями, осуществляющими психологическую деятельность, а также в частном порядке в соответствии с законодательством РК". Статья 18 законопроекта "О психологической деятельности"

Кстати, как именно оказание этой безвозмездной помощи будет организовано, в законопроекте четко не сказано. Должны ли соответствующие кабинеты, по аналогии с медпунктами, функционировать в школах и вузах, больницах и поликлиниках, в армии, в местах не столь отдаленных, наконец?

Мы не случайно перечислили данные учреждения и структуры. Так, они фигурируют в упомянутом белорусском законе (в статье 17, желающие могут пройти по ссылке и ознакомиться). Аналогичные моменты были и в отклоненных российских законопроектах. Разные решения, и в каждом случае были свои аргументы, в том числе, наверное, финансовые...

Авторы отечественного проекта пошли другим путем, не перенасыщая документ деталями. Осторожное и, не исключено, оптимальное для фактически "рамочного" НПА решение. Но рано или поздно конкретизировать придется – если не на стадии создания закона, то в ходе реализации новых норм.