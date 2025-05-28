Мажилис принял закон о производстве промышленной конопли в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года приняли во втором чтении проект закона, которым будет регулироваться промышленность в сфере конопли (каннабиса). Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел".

Как отметил депутат Жаркынбек Амантайулы, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в 16 законов, направленных на их совершенствование.

"В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов в развитие промышленности в сфере конопли (каннабиса) в Казахстане и развития экономики страны предлагается урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях, определения допустимого содержания тетрагидроканнабинола в растении конопли (каннабиса) (до 0,3%), разрешенному к культивированию в промышленных целях, и промышленной переработки сортов растений конопли (канабиса)", – сказал он.

Также документом предлагается:

определить порядок содержания в приемниках-распределителях лиц, подвергнутых административному аресту;

исключить понятие "местная полицейская служба";

в сфере подразделений полиции на транспорте термин "линейные" заменить на термин "на транспорте".

В Закон РК "О правоохранительной службе" внесены поправки в части:

включения срока прохождения специальной проверки кандидата, поступающего на правоохранительную службу в период испытательного срока;

сохранения прав, гарантий, льгот, компенсаций, пенсионного обеспечения и социальной защиты сотрудников на период прикомандирования в государственные органы и международные организации;

освобождения от сдачи нормативов по определению профессиональной пригодности сотрудников прокуратуры;

тестирования на знание государственного языка при аттестации;

выплат подъемного пособия, возмещение затрат на перевозку имущества, проезда к месту службы ротируемым сотрудникам;

продления срока службы сотрудникам, достигшим предельного возраста, не более двух раз за весь период службы в правоохранительных органах.

"Также внесены поправки, дающие право членам семей сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших до 31 декабря 2021 года при исполнении служебного долга, на получение ежемесячных выплат. На сегодняшний день 530 семей сотрудников и военнослужащих, погибших с 16.12.1991 г. по 31.12.2021 г., не получают такие выплаты. Ежегодно потребуется выделение из государственного бюджета 968 млн тенге", – добавил депутат.

13 мая 2025 года глава МСХ Айдарбек Сапаров рассказал о том, как будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане.