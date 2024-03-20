Казахстан и Китай договорились взаимно оказывать правовую помощь

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года ратифицировали изменения в Договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Документ направили на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева отметила, что проект протокола уточняет функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.

"Протоколом определены следующие центральные учреждения: со стороны Казахстана – Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; со стороны Китая – Министерство юстиции, Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд. Данные изменения исключат временные затраты как самих граждан, так и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда договаривающихся сторон, что в свою очередь будет способствовать более быстрому разрешению вопросов защиты законных интересов граждан и юридических лиц", – сказала мажилисвумен.

По ее словам, принятие закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

18 января 2024 года Министерство юстиции РК совместно с Республиканской палатой ЧСИ запуcтили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.