"Народная Конституция" – Ерлан Карин рассказал об участии граждан в обсуждении Конституционной реформы

Государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин на заседании Комиссии по Конституционной реформе 7 февраля 2026 года рассказал, почему важно всенародно обсуждать проект Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что идет активное обсуждение в обществе текста новой Конституции.

"Как вы знаете, посредством платформ eGov и eOtinish функционирует специальный раздел "Конституционная реформа", куда направляют свои предложения рядовые граждане, представители НПО и активисты. За неделю посредством этих платформ от граждан поступило более 4 тыс. предложений. И если в первые дни поступали в день тысячи предложений, то в последующем – 400 и вот в последние дни – около 100 предложений. О чем это говорит? О том, что предложения граждан нашли свое отражение в тексте проекта, и они получили ответы на свои запросы", – считает он.

Между тем, по его словам, в социальных сетях высказывается мнение, зачем тратить столько ресурсов на разработку новой Конституции и почему бы не переписать Основной закон развитых стран.

"У каждого государства своя уникальная история, культура, язык, политический и социальный опыт. Поэтому "просто скопировать" не всегда является эффективным или целесообразным решением. Мы на заседаниях Комиссии обсуждаем каждый пункт, каждую деталь, вплоть до каждой точки и запятой, потому что необходимо учитывать исторические, социальные и культурные особенности Казахстана. Если брать в качестве примера развитые страны – Германию, Францию, США, их нормы нельзя просто перенести и применить в Казахстане в том же виде. Даже в этих странах Конституции не копируют друг с друга. Следовательно, наша культура, традиции и система ценностей уникальны. В Казахстане мы должны сохранять свои собственные ценности и традиции. При этом в других странах есть нормы, которые не соответствуют нашей культуре или противоречат ей, и мы не можем их принимать", – пояснил Ерлан Карин.

В пример он привел нормы, которые ограничивают положения, противоречащие нашей культуре и национальным ценностям.

"Например, нормы о светском государстве или статьи о браке введены с целью ограничить влияние чуждых ценностей, которые стали появляться в обществе в последние годы. То, что берется из других стран, берется с учетом наших особенностей, а что не подходит – не принимается. То есть эти тексты – не просто набор слов, а отражение внутреннего мироощущения и моральных норм той страны, из которой они заимствованы", – указал Государственный советник.

Ерлан Карин отметил, что Казахстан самостоятельно определяет свой путь развития, что отражено и в новой преамбуле Конституции.

"Проект новой Конституции обсуждается открыто и всенародно, в прямом эфире с участием большой группы специалистов из разных сфер и представителей разных регионов. Все мы граждане Республики Казахстан – нет приглашенных иностранных специалистов, так как мы сами определяем свое будущее. Конституция разрабатывается на государственном, казахском языке, и еще раз отмечу, что является по-настоящему народной. Никто извне нам не диктует условия. Мы сами разрабатываем ее, обсуждаем и принимаем с учетом государственных и национальных интересов", – добавил Ерлан Карин.

Указал он и на ряд прогрессивных норм. Речь идет о такой норме, как защита цифровых данных. В проекте Основного закона также закреплены права женщин, права детей, охрана природы, волонтерство, ответственность родителей.

5 февраля 2026 года Государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин высказался о различиях между действующей Конституцией и новым Основным законом.

