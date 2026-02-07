Закрепить норму о поощрении волонтерства в Конституции предложила депутат

Фото: freepik

Депутат Мажилиса Вера Ким на заседании Комиссии по Конституционной реформе 7 февраля 2026 года высказалась о роли волонтеров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Вера Ким отметила, что волонтеры являются важной опорой социальной устойчивости страны. "С момента объявления сбора предложений в проект новой Конституции ко мне неоднократно обращались волонтерские организации и сами добровольцы с предложением внести в статью 31 п. 2 слово "волонтерство". В этой связи предлагаю, чтобы в Республике Казахстан наряду с поощрением создания социального обеспечения благотворительности было закреплено поощрение и волонтерство. Именно волонтеры помогают при чрезвычайных ситуациях, в больницах, в социальной сфере поддерживают пожилых людей, людей с инвалидностью и оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", – мотивировала она. По ее словам, слово "волонтерство" делает норму логически полной. "В этом случае государство поощряет не только ресурсы и механизмы, но и само участие граждан. Я выступаю с этой инициативой от лица всего волонтерского движения, согласно опросам, сегодня каждый восьмой гражданин имеет волонтерский опыт. По официальным данным, в добровольчество вовлечено около 300 тыс. человек, работают порядка 800 организаций и 3500 инициативных групп", – резюмировала Вера Ким. 5 февраля 2026 года руководитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова предложила расширить гарантии защиты прав человека в Основном законе страны.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: