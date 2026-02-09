Норму о поощрении волонтерства включили в проект Конституции Казахстана

Заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов на заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года прокомментировал предложение о поощрении волонтеров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне.

"С учетом наличия закона "О волонтерской деятельности", а также значимости безвозмездной добровольной помощи гражданам и ее важной роли в защите окружающей среды данное предложение было поддержано. В проект статьи 31, пункт 2, внесено дополнение о том, что в Казахстане поддерживаются добровольное социальное страхование, иные виды социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность", – добавил он.

Он отметил, что эта идея логично дополняет другие положения проекта, в особенности Преамбулу и основные принципы деятельности Казахстана.

7 февраля 2026 года депутат Мажилиса Вера Ким предложила наряду с поощрением создания социального обеспечения благотворительности закрепить поощрение и волонтерства.