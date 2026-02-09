#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Право

Норму о поощрении волонтерства включили в проект Конституции Казахстана

Волонтер, волонтеры, волонтерство, НПО, активист, активисты, некоммерческая организация, общественная организация, благотворительность, благотворительная организация, благотворительные организации, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 16:33 Фото: freepik
Заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов на заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года прокомментировал предложение о поощрении волонтеров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее на рассмотрение Комиссии поступили предложения о закреплении волонтерской деятельности на конституционном уровне.

"С учетом наличия закона "О волонтерской деятельности", а также значимости безвозмездной добровольной помощи гражданам и ее важной роли в защите окружающей среды данное предложение было поддержано. В проект статьи 31, пункт 2, внесено дополнение о том, что в Казахстане поддерживаются добровольное социальное страхование, иные виды социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность", – добавил он.

Он отметил, что эта идея логично дополняет другие положения проекта, в особенности Преамбулу и основные принципы деятельности Казахстана.

7 февраля 2026 года депутат Мажилиса Вера Ким предложила наряду с поощрением создания социального обеспечения благотворительности закрепить поощрение и волонтерства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Расширить институт собственности в Казахстане предложил депутат
17:57, Сегодня
Расширить институт собственности в Казахстане предложил депутат
Закрепить норму о поощрении волонтерства в Конституции предложила депутат
16:22, 07 февраля 2026
Закрепить норму о поощрении волонтерства в Конституции предложила депутат
В проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты
14:45, 07 февраля 2026
В проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: