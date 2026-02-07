#Казахстан в сравнении
Общество

В проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов на заседании Комиссии по Конституционной реформе 7 февраля 2026 года представил Сравнительную таблицу проекта Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахыт Нурмуханов напомнил, что на прошлом заседании был предложен ряд очень важных поправок.

"В этой связи нормы проекта Конституции повторно рассматриваются и уточняются. Например, предложено было закрепить в Конституции тенге как национальную валюту. В этой связи статья 2 дополняется пунктом 6. В ней указано, что национальной валютой Республики Казахстан является тенге…п. 6 этой же статьи изменен в п. 7 – содержание этого пункта сохранено, то есть независимость Республики Казахстан, суверенитет и унитарность, территориальная целостность и форма правления не изменится", – отметил он.

Отредактирована, по его словам, также статья 12 проекта, касающаяся гражданства Республики Казахстан.

"В п. 3 этой статьи предлагается внести поправку, согласно которой у гражданина Республики Казахстан не допускается двойное или множественное гражданство. Наличие гражданства другой страны является основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан…. Статья 15 проекта Конституции дополнена п. 4, в котором сказано, что каждый гражданин имеет право на возмещение ущерба, который причинен в результате незаконных действий госоргана или должностного лица", – добавил спикер.

Бахыт Нурмуханов также подчеркнул, что ранее неоднократно обсуждали предложение о необходимости укрепления гарантии защиты права каждого на личную свободу в ходе уголовного процесса.

"В этом направлении предлагалось конкретные сроки задержания без судебного решения устанавливать на законодательном уровне. В статье 18 проекта Конституции указано, что без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию на сроки, предусмотренные законом. Как показывает анализ поступивших предложений, данное положение проекта понимается неоднозначно, вызвало дискуссии, в связи с чем оно скорректировано. Согласно новой редакции, без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом", – заявил спикер.

Он также отметил, что широко обсуждается в обществе ряд норм проекта Конституции. В этой связи в рамках поступивших предложений, добавил заместитель председателя Конституционного суда, предлагается уточнение статьи 33 об образовании, п. 4 статьи 49, касающегося полномочий вице-президента, п. 3 статьи 59 о деятельности комитетов и комиссии Курултая.

5 февраля 2026 года руководитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова предложила расширить гарантии защиты прав человека в Основном законе страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
