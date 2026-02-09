Удерживаются ли пенсионные взносы с дохода иностранца, работающего дистанционно в Казахстане

Удерживаются ли ОПВ с дохода работника-иностранца, выполняющего работу дистанционно в Казахстане? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно п. 1 ст. 196 Социального кодекса, право на пенсионное обеспечение имеют граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.

Таким образом, уплата обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за нерезидентов и иностранцев, не имеющих вида на жительство в Казахстане, действующим законодательством не предусмотрена.

Вместе с тем на трудящихся – граждан государств – членов ЕАЭС, временно пребывающих в других странах ЕАЭС с целью осуществления трудовой деятельности, распространяется Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС.

По Договору о ЕАЭС трудовой деятельностью является деятельность на основании трудового договора или по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства.

Так, уточняется, то трудящийся государства-члена – это лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает.

Соответственно, в рамках Соглашения доходы физического лица-резидента государств – членов ЕАЭС, полученные за оказание работ (услуг) от резидента Казахстана (дистанционно), при выполнении услуг вне территории Казахстана не являются объектом для исчисления и перечисления ОПВ.