Может ли работодатель установить запрет на конкурирующую деятельность работника после его увольнения

Законно ли требование работодателя установить запрет на конкурирующую деятельность работника после прекращения трудовых отношений? На этот вопрос ответили в Комитете государственной инспекции труда МТСЗН, сообщает Zakon.kz

Согласно статье 29 Трудового кодекса, по соглашению сторон может быть установлено условие о неконкуренции, направленное на защиту интересов работодателя и конфиденциальной информации. Такое условие действует в период действия трудового договора, при этом законодательство РК не содержит прямой нормы, разрешающей введение одностороннего запрета деятельности работника после прекращения трудового договора.

Вместе с тем указывается, что включение в трудовой договор положения о запрете работнику "определенный период времени после прекращения трудовых отношений с работодателем, а именно 1 год, работать в сфере деятельности, конкурирующей с деятельностью работодателя" не предусмотрено Трудовым кодексом и выходит за рамки компетенции Комитета.

В ведомстве отметили, что такой запрет может рассматриваться как ограничение права на труд и свободу профессиональной деятельности, и оценка его законности находится в компетенции суда или иных органов, уполномоченных на толкование гражданско-правовых отношений.

Таким образом, условие о неконкуренции в период действия трудового договора допустимо при согласии сторон и соблюдении статьи 29 ТК.

Пост-трудовое ограничение (после расторжения) не регулируется трудовым законодательством и может быть признано недействительным, если нарушает права работника.