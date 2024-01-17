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Законодательство РК

В Казахстане продлят регистрацию новых медицинских изделий

Казахстан медицинские изделия Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса 17 января 2024 года приняли законопроект "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", сообщает Zakon.kz.

Рассматриваемый проект ратификации позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2025 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству. В Казахстане на сегодня насчитывается 118 отечественных производителей медицинских изделий, которые производят 1820 наименований медицинских изделий.

"По национальному законодательству зарегистрировано около 12 тыс. медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС. В целях сохранения рынка медицинских изделий, а также необходимой подготовки к полному переходу регистрации медицинских изделий по правилам Союза государствами-членами ЕАЭС принято решение о пролонгации процедуры регистрации медицинских изделий, позволяющей регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству, до 31 декабря 2025 года".Министр здравоохранения Ажар Гиният

Летом 2023 года сообщалось, что просроченные и фальсифицированные лекарства будут уничтожать по новым правилам.

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