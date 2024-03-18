Казахстан ратифицировал Протокол о правилах обращения медизделий в ЕАЭС

Казахстан ратифицировал Протокол о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", – говорится в сообщении Акорды.

26 января на пленарном заседании Сената Парламента РК 26 января депутаты одобрили поправки в два ратификационных соглашения по обращению медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза.

Сообщалось, что предложения, изложенные в протоколе, были обсуждены на рабочих группах на уровне экспертов пяти государств-членов ЕАЭС, далее рассмотрены и поддержаны Коллегией и Советом Евразийской экономической комиссии.

