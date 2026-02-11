В Казахстане разработали требования для микрофинансовых организаций

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало требования к условиям осуществления микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливаются требования к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, при предоставлении микрофинансовых услуг потребителям, включая:

перечень сведений, которые должны содержать правила предоставления микрокредитов;

принципы добросовестного поведения при оказании микрофинансовых услуг;

порядок раскрытия информации при предоставлении микрофинансовой организацией услуг и консультировании клиентов;

порядок осуществления ответственного микрокредитования;

порядок заключения договора микрокредита с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям, договора микрокредита;

виды и признаки недобросовестных практик, порядок их выявления;

ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными клиентами;

порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, возникающих в процессе предоставления микрофинансовых услуг;

требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности клиентов;

обязательные требования к правилам об общих условиях осуществления микрофинансовой деятельности;

положение о порядке работы с клиентами, в том числе:

- порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

- особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.

Указывается, что организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, формирует систему управления своей деятельностью таким образом, чтобы политика, внутренние документы, бизнес-процессы, системы мотивации, контрольные процедуры и деловая практика обеспечивали достижение результатов добросовестного и справедливого отношения к потребителям финансовых услуг на всех этапах взаимодействия.

Орган управления и исполнительный орган микрофинансовой организации обеспечивают соблюдение работниками микрофинансовой организации и уполномоченными агентами принципов добросовестного поведения при взаимодействии с потребителями финансовых услуг, включающих:

добросовестность;

недопущение предсказуемого вреда;

соответствие продукта целям и возможностям потребителя;

прозрачность и понятность информации;

справедливое и равное отношение;

управление конфликтом интересов;

добровольность выбора дополнительных продуктов;

доступность и инклюзивность;

ответственность за результат взаимодействия.

Также говорится, что правила предоставления микрокредитов излагаются ясно, однозначно и не допускают различного толкования, с соблюдением норм литературного языка и юридической терминологии, с расшифровкой приводимых терминов.

Правила предоставления микрокредитов являются открытой информацией и не могут быть предметом коммерческой или тайны микрокредита.

Правила предоставления микрокредитов содержат следующие сведения и процедуры:

ответственность органа управления и исполнительного органа за обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

структуру, задачи, функции и полномочия должностных лиц, подразделений и работников микрофинансовой организации, участвующих в процессе рассмотрения обращений и возмещения ущерба потребителям;

требования к уровню знаний, навыков и квалификации работников микрофинансовой организации и уполномоченных агентов, необходимых для исполнения ими служебных обязанностей при взаимодействии с потребителями финансовых услуг;

ответственность работников за нарушение правил и внутренних документов микрофинансовой организации;

права и обязанности микрофинансовой организации и потребителей финансовых услуг;

особенности предоставления микрокредитов: виды продуктов, порядок подачи заявления на предоставление микрокредита и порядок его рассмотрения, порядок проведения оценки пригодности, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к обеспечению, порядок зачисления и списания заемных средств, методы погашения микрокредита порядок взаимодействия с неплатежеспособным заемщиком, включая реализацию залога;

правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам, ставки, тарифы, комиссии и иные платежи;

процедуры предотвращения недобросовестных практик;

порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления микрокредита;

порядок взаимодействия с потребителями финансовых услуг при рассмотрении споров и обращения в службу финансового омбудсмана.

Положение правил предоставления микрокредитов микрофинансовой организации о порядке работы с клиентами содержит:

политику и процедуры соблюдения прав и интересов клиентов;

процедуры и срок рассмотрения заявления на предоставление микрокредита по каждому виду микрокредита (при необходимости подачи заявления);

процедуры взаимодействия с клиентом при предоставлении микрокредитов;

порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, которые предусматривают особенности взаимодействия, доступные формы получения информации;

участие доверенного лица.

Документ также предусматривает, что требования к раскрытию информации применяются ко всем продуктам, которые организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, предлагает потребителям финансовых услуг.

Раскрытие информации осуществляется на всех этапах взаимодействия с потребителем финансовых услуг:

до заключения договора;

в момент заключения договора;

в течение срока действия договора.

Информация предоставляется потребителю бесплатно в устной, письменной форме либо в форме, обеспечивающей её сохранность и возможность воспроизведения в неизменном виде в течение всего срока действия договора.

Требования к содержанию и форме раскрываемой информации:

излагается ясным и понятным языком без использования избыточных юридических и технических формулировок;

содержит понятные термины и выражения, и позволяют понять суть предлагаемого финансового продукта и связанные с ним риски;

является точной, полной и достоверной, не содержит противоречивых либо вводящих в заблуждение сведений;

оформляется в визуально читаемом виде с использованием удобного размера шрифта, интервалов, таблиц, графиков и примеров;

предоставляется в формах, доступных для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, включая возможность получения через доверенное лицо;

излагается и структурируется таким образом, чтобы ключевые условия, стоимость и риски финансового продукта были явно выделены и не скрывались в тексте либо визуальном оформлении информации.

В целом проект постановления направлен на повышение прозрачности деятельности в секторе микрофинансирования и снижение рисков недобросовестных практик.



