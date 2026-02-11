Денежный бум: казахстанцы раскрыли формулу постоянного дохода

Пока мировые рынки лихорадит, жители Казахстана массово возвращаются к проверенным финансовым инструментам. Популярность банковских вкладов взлетела до исторических максимумов, превратив депозиты в главный способ получения пассивного дохода, сообщает Zakon.kz.

Последние данные Национального банка выявляют важную тенденцию: казахстанцы игнорируют золото и ценные бумаги, предпочитая хранить триллионы тенге на банковских счетах.

70% населения "в деле" и "в доле"

Согласно данным опроса монетарного регулятора, за последний год произошел тектонический сдвиг в финансовом поведении граждан. Если 5 лет назад доля казахстанцев, имеющих вклад в банке, составляла около 63%, то к январю 2026 года этот показатель достиг невероятных 70,2%.

Для сравнения: альтернативные способы вложения средств остаются в глубокой тени:

ценные бумаги выбирают лишь 9,5% респондентов;

в золото и драгоценные металлы инвестирует всего 0,1% опрошенных.

Анализ динамики сбережений за последние десять лет (2016-2026) показывает, что банковский депозит окончательно закрепил за собой статус лидера. К январю 2026 года популярность вкладов достигла рекорда, что напрямую связано с сохранением высоких процентных ставок в экономике.

Наличные против недвижимости: где еще прячут деньги

Интересные тренды наблюдаются и в других сегментах. На втором месте по популярности традиционно остается наличная форма хранения денег. К началу 2026 года интерес к "заначкам" под подушкой вырос до 32,1%, хотя еще в 2022 году этот показатель опускался до 20%. Специалисты связывают это с желанием граждан иметь оперативную "подушку безопасности".

А вот рынок недвижимости, похоже, теряет статус главного инвестиционного магнита. Пик интереса к квадратным метрам пришелся на середину 2024 года (11,2%), однако к началу 2026 года доля тех, кто выбирает жилье как способ сохранения капитала, снизилась до 9,5%. Это может указывать на охлаждение рынка и снижение доступности ипотечных инструментов для широких слоев населения.

Что касается фондового рынка, то здесь наблюдается "тихая эволюция". Если в 2016 году ценные бумаги выбирали лишь 1-2% граждан, то сегодня это уже 3,5%. Рост медленный, но стабильный, что говорит о постепенном повышении финансовой грамотности.

Фото: Zakon.kz

Триллионы на счетах

Масштабы накоплений впечатляют. По данным Национального банка РК, к концу ноября 2025 года объем вкладов физических лиц достиг отметки в 26,6 трлн тенге. Для понимания масштаба: это почти пятая часть (19,5%) всей экономики страны.

Только с начала прошлого года объем накоплений увеличился на 2 трлн тенге. Самым массовым продуктом стали несрочные вклады, которые позволяют свободно снимать и пополнять средства. Сегодня их предлагают 18 из 21 банка страны.

Битва ставок: сколько можно заработать

Максимальная ставка по срочным вкладам на три месяца сегодня составляет 20,0%. Такую доходность предлагают два крупных банка. Примечательно, что поведение гигантов рынка разошлось: один из них в январе резко поднял ставку сразу на 3,3 п.п., догнав рынок, тогда как другой крупный игрок, напротив, снизил ее с 20,0% до 19,5%. Это говорит о том, что банки начинают тщательнее управлять своими расходами на выплату вознаграждений.

Однако эксперты предупреждают: доходность розничных депозитов, вероятнее всего, достигла своего пика. Учитывая риторику Национального банка, который намерен сохранять базовую ставку на текущем уровне как минимум до середины 2026 года, ждать дальнейшего роста процентов не стоит. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) также подтверждают: массового пересмотра условий в ближайшие месяцы не предвидится.

Как не потерять заработанное

Выбирая банк для хранения своих миллионов, аналитики советуют смотреть не только на рекламные лозунги. Важно оценивать финансовую устойчивость организации и внимательно читать условия договора: наличие капитализации, возможность пролонгации и условия досрочного снятия.

Отметим: что сохранность средств в Казахстане гарантируется государством. На текущий момент установлены следующие лимиты возмещения:

по сберегательным вкладам в тенге – до 20 млн тенге;

по иным депозитам и картам в тенге – до 10 млн тенге;

по валютным счетам – до 5 млн тенге в эквиваленте.

Ранее мы рассказали, стоит ли сегодня покупать доллары или лучше подождать.