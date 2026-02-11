#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
491.88
585.83
6.36
Финансы

Денежный бум: казахстанцы раскрыли формулу постоянного дохода

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пока мировые рынки лихорадит, жители Казахстана массово возвращаются к проверенным финансовым инструментам. Популярность банковских вкладов взлетела до исторических максимумов, превратив депозиты в главный способ получения пассивного дохода, сообщает Zakon.kz.

Последние данные Национального банка выявляют важную тенденцию: казахстанцы игнорируют золото и ценные бумаги, предпочитая хранить триллионы тенге на банковских счетах.

70% населения "в деле" и "в доле"

Согласно данным опроса монетарного регулятора, за последний год произошел тектонический сдвиг в финансовом поведении граждан. Если 5 лет назад доля казахстанцев, имеющих вклад в банке, составляла около 63%, то к январю 2026 года этот показатель достиг невероятных 70,2%.

Для сравнения: альтернативные способы вложения средств остаются в глубокой тени:

  • ценные бумаги выбирают лишь 9,5% респондентов;
  • в золото и драгоценные металлы инвестирует всего 0,1% опрошенных.

Анализ динамики сбережений за последние десять лет (2016-2026) показывает, что банковский депозит окончательно закрепил за собой статус лидера. К январю 2026 года популярность вкладов достигла рекорда, что напрямую связано с сохранением высоких процентных ставок в экономике.

Наличные против недвижимости: где еще прячут деньги

Интересные тренды наблюдаются и в других сегментах. На втором месте по популярности традиционно остается наличная форма хранения денег. К началу 2026 года интерес к "заначкам" под подушкой вырос до 32,1%, хотя еще в 2022 году этот показатель опускался до 20%. Специалисты связывают это с желанием граждан иметь оперативную "подушку безопасности".

А вот рынок недвижимости, похоже, теряет статус главного инвестиционного магнита. Пик интереса к квадратным метрам пришелся на середину 2024 года (11,2%), однако к началу 2026 года доля тех, кто выбирает жилье как способ сохранения капитала, снизилась до 9,5%. Это может указывать на охлаждение рынка и снижение доступности ипотечных инструментов для широких слоев населения.

Что касается фондового рынка, то здесь наблюдается "тихая эволюция". Если в 2016 году ценные бумаги выбирали лишь 1-2% граждан, то сегодня это уже 3,5%. Рост медленный, но стабильный, что говорит о постепенном повышении финансовой грамотности.

Фото: Zakon.kz

Триллионы на счетах

Масштабы накоплений впечатляют. По данным Национального банка РК, к концу ноября 2025 года объем вкладов физических лиц достиг отметки в 26,6 трлн тенге. Для понимания масштаба: это почти пятая часть (19,5%) всей экономики страны.

Только с начала прошлого года объем накоплений увеличился на 2 трлн тенге. Самым массовым продуктом стали несрочные вклады, которые позволяют свободно снимать и пополнять средства. Сегодня их предлагают 18 из 21 банка страны.

Битва ставок: сколько можно заработать

Максимальная ставка по срочным вкладам на три месяца сегодня составляет 20,0%. Такую доходность предлагают два крупных банка. Примечательно, что поведение гигантов рынка разошлось: один из них в январе резко поднял ставку сразу на 3,3 п.п., догнав рынок, тогда как другой крупный игрок, напротив, снизил ее с 20,0% до 19,5%. Это говорит о том, что банки начинают тщательнее управлять своими расходами на выплату вознаграждений.

Однако эксперты предупреждают: доходность розничных депозитов, вероятнее всего, достигла своего пика. Учитывая риторику Национального банка, который намерен сохранять базовую ставку на текущем уровне как минимум до середины 2026 года, ждать дальнейшего роста процентов не стоит. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) также подтверждают: массового пересмотра условий в ближайшие месяцы не предвидится.

Как не потерять заработанное

Выбирая банк для хранения своих миллионов, аналитики советуют смотреть не только на рекламные лозунги. Важно оценивать финансовую устойчивость организации и внимательно читать условия договора: наличие капитализации, возможность пролонгации и условия досрочного снятия.

Отметим: что сохранность средств в Казахстане гарантируется государством. На текущий момент установлены следующие лимиты возмещения:

  • по сберегательным вкладам в тенге – до 20 млн тенге;
  • по иным депозитам и картам в тенге – до 10 млн тенге;
  • по валютным счетам – до 5 млн тенге в эквиваленте.

Ранее мы рассказали, стоит ли сегодня покупать доллары или лучше подождать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Виды вкладов: как извлечь наибольшую выгоду
18:33, 22 мая 2024
Виды вкладов: как извлечь наибольшую выгоду
Противодействие в отмывании доходов: разработаны поправки
10:06, 10 октября 2025
Противодействие в отмывании доходов: разработаны поправки
Какой депозит выгоднее всего выбрать казахстанцам в ноябре
16:26, 13 ноября 2025
Какой депозит выгоднее всего выбрать казахстанцам в ноябре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Сегодня
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Сегодня
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Сегодня
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
Какой турнир будет первым экзаменом для Данияра Кайсанова в должности главного тренера
11:20, Сегодня
Какой турнир будет первым экзаменом для Данияра Кайсанова в должности главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: