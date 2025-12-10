В Казахстане усиливают контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций

Депутаты Мажилиса 10 декабря 2025 года приняли во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы и направили его в Сенат Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроект разработан группой депутатов Мажилиса Парламента в целях совершенствования порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности и усиления требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.

"Законопроектом конкретизируются права субъектов охранной деятельности и требования законодательства в сфере оборота оружия и формирования государственной пулегильзотеки, а также вводится обязательство по своевременному проведению контрольного отстрела нарезного огнестрельного гражданского и служебного оружия", – говорится в документе.

Так, законопроектом предусматривается внесение следующих основных поправок:

введение обязанности для юридических лиц, владеющих оружием, сдавать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней в случае приостановления своей деятельности;

закрепление на законодательном уровне обязанности субъектов охранной деятельности предоставлять отчетность об осуществляемой ими деятельности в уполномоченный орган. Форма и периодичность предоставления данной отчетности будут утверждаться уполномоченным органом;

введение обязанности для частных охранных организаций уведомлять уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации;

введение обязательных требований к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, предъявляемых к рядовым работникам, занимающим должность охранника;

введение обязанности для владельцев оружия предоставлять гражданское и служебное огнестрельное нарезное оружие для проведения контрольного отстрела;

уточнение требований государственного контроля за формированием государственной пулегильзотеки на основе оружия, имеющегося на вооружении Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов;

совершенствование порядка жилищного обеспечения и осуществления жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, а также специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим;

введение понятия "Военизированная железнодорожная охрана". Это юридическое лицо, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу или национальной железнодорожной компании.

Отмечается, что основной целью деятельности военизированной железнодорожной охраны станет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов железнодорожного транспорта на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных грузовых перевозках.

10 декабря 2025 года депутаты Мажилиса в двух чтениях приняли поправки в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности.