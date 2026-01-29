#Казахстан в сравнении
Общество

Контроль за частными охранными организациями усиливают в Казахстане

Күзет, кузет, охрана, охранник, охранники, охранное агенство , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 29 января 2026 года одобрили поправки в законодательство по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила сенатор Жанна Асанова, закон разработан в целях совершенствования порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности, усиления требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность, а также совершенствования порядка обеспечения жильем и осуществления жилищных выплат.

"По состоянию на 1 января 2026 года в органах внутренних дел зарегистрировано 4463 частных охранных организаций. Численность охранников превышает 97 тысяч человек. Как вам известно, частные охранные организации наравне с сотрудниками полиции обеспечивают безопасность охраняемых объектов и поддержание общественного порядка. В связи с этим предлагаемые законом поправки в целом усиливают ответственность таких охранных организаций, поскольку их деятельность напрямую связана с защитой жизни и здоровья физических и юридических лиц, а также их имущества от преступных и иных незаконных посягательств", – сказала Асанова.

В рамках закона вводятся следующие меры:

  • новая обязанность для юридических лиц, имеющих оружие, сдавать оружие и боеприпасы на хранение в органы внутренних дел в случае приостановления их деятельности;
  • обязанность частных охранных организаций уведомлять территориальные подразделения полиции о приостановлении, прекращении или возобновлении своей деятельности, а также о случаях оказания охранных услуг вне места регистрации.

По ее словам, эти важные поправки, вводимые законом, позволят уполномоченному органу оперативно реагировать на различные происшествия, связанные с частными охранными организациями, поскольку во многих случаях факт нахождения охранной организации на территории другого региона становится известен лишь после совершения какого-либо инцидента.

"Новеллой закона является установление обязанности субъектов охранной деятельности представлять в уполномоченный орган отчетность о своей деятельности. Это будет способствовать осуществлению надлежащего государственного контроля, поскольку на сегодняшний день порядок предоставления отчетности законом не урегулирован. Кроме того, в целях усиления государственного контроля в сфере оборота оружия законом закрепляются дополнительные обязанности для владельцев гражданского и служебного оружия", – добавила Асанова.

В декабре 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы.

Азамат Сыздыкбаев
