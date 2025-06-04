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Право

Обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:30 Фото: freepik
Приказом министра юстиции от 30 мая 2025 года внесены изменения в перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него включены:

  • Нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц.
  • Нормативные правовые акты об утверждении нормативных технических документов.
  • Нормативный правовой акт по утверждению Единой бюджетной классификации РК (ЕБК), а также правил составления и внесения изменений и дополнений в ЕБК.
  • Нормативный правовой акт по утверждению таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда РК, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза.
  • Нормативные правовые акты по утверждению правил, методик и иных документов, принимаемых в реализацию Системы государственного планирования в РК.
  • Нормативные правовые акты Высшего Судебного Совета РК.
  • Нормативные правовые акты о реализации пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг и по утверждению Реестра государственных услуг.
  • Нормативные правовые акты об утверждении (определении, установлении, распределении) квот, лимитов, цен, тарифов, тарифных ставок, норм, нормативов, натуральных норм, размеров, премий, стипендий, перечня, объемов, в том числе их предельных либо минимальных значений, а также нормативные правовые акты, устанавливающие показатели, имеющие цифровое, буквенное обозначение и порядок их применения, не содержащие дополнительные нормы права.
  • Нормативные правовые акты об утверждении, распределении и размещении государственного образовательного заказа, государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования
  • Нормативные правовые акты по утверждению профессиональных стандартов и единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, реестров должностей гражданских служащих, типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих, квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
  • Нормативные правовые акты, имеющие пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати".
  • Нормативные правовые акты местных представительных и исполнительных органов, за исключением нормативных правовых актов по определению порядка организации и осуществления какого-либо вида деятельности. 

Приказ вводится в действие с 4 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что Карты цифровой трансформации будут составлять в госструктурах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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