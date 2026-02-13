В Казахстане расследовать авиационные происшествия будут по новым правилам

Министерство транспорта разработало Правила представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок представления данных об авиационных событиях и расследование авиационных происшествий и инцидентов с воздушными судами гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан, а также участие Казахстана в расследованиях авиационных происшествий и инцидентов на территории других государств.

Цель принятия документа – установление единого порядка представления, учета и обмена данными об авиационных происшествиях и инцидентах в гражданской и экспериментальной авиации, а также организации и проведения их расследования, направленного на своевременное выявление причин и факторов, повлиявших на безопасность полетов, и выработку мер по их предотвращению, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

Как ожидается, принятие правил позволит упорядочить представление данных об авиационных событиях и процесс расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Планируется, что документ начнет действовать с 1 мая 2026 года.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 марта.