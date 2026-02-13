#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Право

В Казахстане расследовать авиационные происшествия будут по новым правилам

разбившийся самолет, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:25 Фото: МЧС РК
Министерство транспорта разработало Правила представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок представления данных об авиационных событиях и расследование авиационных происшествий и инцидентов с воздушными судами гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан, а также участие Казахстана в расследованиях авиационных происшествий и инцидентов на территории других государств.

Цель принятия документа – установление единого порядка представления, учета и обмена данными об авиационных происшествиях и инцидентах в гражданской и экспериментальной авиации, а также организации и проведения их расследования, направленного на своевременное выявление причин и факторов, повлиявших на безопасность полетов, и выработку мер по их предотвращению, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

Как ожидается, принятие правил позволит упорядочить представление данных об авиационных событиях и процесс расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Планируется, что документ начнет действовать с 1 мая 2026 года.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Авиакатастрофа в Актау: Минтранспорта сделало заявление
09:11, 26 декабря 2024
Авиакатастрофа в Актау: Минтранспорта сделало заявление
Сертификацию авиационных учебных центров будут проводить по-новому
09:57, 25 декабря 2024
Сертификацию авиационных учебных центров будут проводить по-новому
В Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии
15:04, 28 декабря 2024
В Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
16:15, Сегодня
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
15:48, Сегодня
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
15:15, Сегодня
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
14:53, Сегодня
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: