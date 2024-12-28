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#Крушение самолета в Актау
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Общество

В Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии

крушение самолета, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:04 Фото: МЧС РК
28 декабря 2024 года в Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщает Zakon.kz.
"После прибытия представителей CENIPA в штабе комиссии по расследованию крушения самолета провели совещание, на котором обозначили совместные задачи на месте авиационного происшествия", – отметили в пресс-службе Минтранспорта РК.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) – полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

крушение самолета, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:04

Фото: Минтранспорта РК

самолет, крушение, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:04

Фото: Минтранспорта РК

27 декабря 2024 года в Актау из Бразилии прибыли представители завода-изготовителя воздушного судна Embraer.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. По состоянию на 27 декабря в больнице получают лечение шестеро пострадавших.

Андрей Дюсупов
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