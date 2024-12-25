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Право

Сертификацию авиационных учебных центров будут проводить по-новому

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:57 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта приказом от 29 ноября 2024 года утвердил в новой редакции Правила сертификации и выдачи сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Прием документов и выдача сертификата авиационного учебного центра осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства".

Сертификация и расширение области действия сертификата авиационного учебного центра осуществляется после поступления платы в бюджет уполномоченной организации.

Для получения и (или) расширения области действия сертификата заявитель направляет в уполномоченную организацию через портал заявление, подписанное с помощью ЭЦП и документы в соответствии с перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

Какие документы нужно приложить:

Для получения сертификата авиационного учебного центра:

  • заявление на проведение сертификации авиационного учебного центра;
  • электронная копия учредительного документа (устава);
  • электронная копия руководства по подготовке персонала и процедурам;
  • электронная копия руководства по качеству;
  • электронная копия руководства по управлению системой безопасности полетов (при необходимости);
  • электронная копия штатного расписания авиационного учебного центра;
  • электронная копия договоров, заключенных авиационным учебным центром с другими учебными заведениями, предприятиями и сторонними организациями, касающиеся обеспечения учебного процесса (при их наличии);
  • электронная копия сведений, подтверждающих оплату за оказание государственной услуги.

Для расширения области действия сертификата авиационного учебного центра гражданской авиации:

  • заявление на расширение области действия сертификата авиационного учебного центра;
  • электронная копия учредительного документа (устава);
  • электронная копия руководства по подготовке персонала и процедурам;
  • электронная копия руководства по качеству;
  • электронная копия руководства по управлению системой безопасности полетов (при необходимости);
  • электронная копия штатного расписания авиационного учебного центра;
  • электронная копия договоров, заключенных авиационным учебным центром с другими учебными заведениями, предприятиями и сторонними организациями, касающиеся обеспечения учебного процесса (при их наличии);
  • электронная копия сведений, подтверждающих оплату за оказание государственной услуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уполномоченная организация получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Признание сертификата иностранного авиационного учебного центра:

  • заявление на признание сертификата иностранного авиационного учебного центра;
  • копия сертификата иностранного авиационного учебного центра с областью действия;
  • программа профессиональной подготовки авиационного персонала.

При соответствии документов сертификационным требованиям уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней создает комиссию для проведения сертификационного обследования.

В срок не менее чем за 2 рабочих дня до начала проведения сертификационного обследования авиационного учебного центра уполномоченная организация направляет на портал в «личный кабинет» заявителя уведомление, подписанное ЭЦП. В уведомлении указывается информация о дате начала, возможных изменениях и дополнениях к процедуре сертификации, а также перечне нормативных правовых актов РК и документов международных организаций, в соответствии с которыми будет осуществляться сертификационное обследование.

Сертификационное обследование проводится в рамках установленных сроков оказания государственной услуги по программе сертификационного обследования.

Акт составляется в двух экземплярах с указанием выводов, рекомендаций и заключения о соответствии или несоответствии сертификационным требованиям, а также о возможности или невозможности выдачи сертификата.

Сертификат выдается сроком не более чем на два года. При наличии несоответствий 2 уровня сертификат выдается с ограничением по сроку или с ограниченной областью действия сертификата на период исполнения плана корректирующих действий, не превышающий 3 месяцев.

После устранения выявленных несоответствий сертификационным требованиям заявитель повторно направляет заявку в уполномоченную организацию.

При расширении области действия сертификата срок его действия остается неизменным.

Заявитель подает в уполномоченную организацию заявление на внесение изменений в сертификат в произвольной форме с приложением необходимых документов при:

  • изменении наименования авиационного учебного центра;
  • изменении организационно-правовой формы авиационного учебного центра;
  • снятии ограничений, связанных с областью действия ранее выданного сертификата и (или) сроком его действия.

При этом проведение сертификации не требуется, а новый сертификат выдается в течение 10 рабочих дней.

Сертификат не подлежит передаче другому лицу.

Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, подразделяются на три уровня: уровень 1, уровень 2 и уровень 3.

К уровню 1 относится несоответствие сертификационным требованиям, препятствующее осуществлению деятельности.

К уровню 2 относится несоответствие сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности при условии его устранения в сроки, согласованные с уполномоченной организацией, или введения ограничений.

К уровню 3 относится несоответствие сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности и подлежащее его устранению при совершенствовании производства.

Как согласовывается инструкторский и экзаменующий персонал

Для согласования инструкторского и экзаменующего персонала авиационного учебного центра заявитель направляет в уполномоченную организацию через портал в произвольной форме заявление с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии), образования, данные о квалификации, опыта работы (штатный или внештатный работник авиационного учебного центра) инструкторского и экзаменующего персонала и пакет документов.

Для согласования инструкторского и экзаменующего персонала авиационного учебного центра нужны:

  • заявление на согласование инструкторского и экзаменующего персонала авиационного учебного центра;
  • копия диплома об образовании;
  • перечень курсов, в которых планируется участие заявляемого лица с указанием профессиональной подготовки, обеспечивающей квалификационное соответствие (наименование курса (модуля), место и период обучения) (в форме таблицы);
  • копия сертификата об успешном завершении курса профессиональной подготовки;протокол аттестации к Сертификационным требованиям к авиационным учебным центрам;
  • квалификационный лист.

Согласование инструкторского и экзаменующего персонала авиационного учебного центра осуществляет уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней.

Также правилами определен порядок и условия признания сертификата иностранного авиационного учебного центра.

В частности говорится, что иностранные авиационные учебные центры допускаются к первоначальной подготовке, переподготовке и поддержанию профессионального уровня авиационного персонала гражданской авиации после признания их сертификатов уполномоченной организацией.

Уполномоченная организация признает иностранный сертификат по конкретной программе профессиональной подготовки авиационного персонала, предусмотренной в области действия иностранного авиационного учебного центра.

Приказ вводится в действие с 4 января 2025 года.

Мы рассказывали, что изменилось в 2024 году в гражданской авиации Казахстана.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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