Оказание медпомощи пассажирам в авиации: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта РК от 4 февраля 2026 года внесены изменения в Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что бортовые аптечки подлежат комплектации лекарственными средствами и медицинскими изделиями, зарегистрированными на территории РК, во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по их применению.

Установлен следующий порядок действий кабинного экипажа при выявлении пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания:

по внутренней связи (не входя в кабину пилотов) известить об этом командира воздушного судна;

командир воздушного судна после сообщения от старшего бортпроводника:

- информирует диспетчера службы управления воздушным движением аэропорта назначения о выявлении на борту пассажира (пассажиров) с признаками инфекционного или паразитарного заболевания для передачи информации должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;

- выполняет требования аэропорта назначения;

ограничить сервис пассажиров на борту воздушного судна; пассажирам передвигаться по воздушному судну только по согласованию с бортпроводниками;

членам экипажа и пассажирам, находящимся рядом с пассажиром с признаками инфекционного или паразитарного заболевания, надеть медицинские маски (при подозрении на аэрогенный путь передачи инфекции);

организовать проведение первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с использованием комплекта первой помощи и универсального профилактического комплекта;

назначить для ухода за больным и освободить от обслуживания остальных пассажиров бортпроводника (из числа тех бортпроводников, кто ранее обслуживал пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания), который будет оказывать больному первую помощь и проводить первичные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

организовать наблюдение за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажа, информировать командира воздушного судна о состоянии здоровья пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания в течении полета;

с назначенным бортпроводником принять меры по разобщению пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания от остальных пассажиров (пересадить в свободное, изолированное место; отгородить кресло плотным материалом или иными подручными средствами; обеспечить крафт-пакетами);

организовать дезинфекцию туалета после каждого посещения его больным, а также места пребывания больного с использованием дезинфицирующего средства;

организовать выдачу пассажирам анкет для заполнения сведений, необходимых для дальнейшего проведения эпидемиологического расследования и проведения профилактических мероприятий;

организовать заполнение карты (схемы) о местонахождении пассажира с указанием номеров посадочных мест;

бортпроводник, назначенный для ухода за больным, собирает сведения для передачи информации о больном должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;

по прибытии в аэропорт назначения убедиться, что ручная кладь больного пассажира вынесена с воздушного судна вместе с пассажиром.

Также говорится, что в медицинском пункте, расположенном в санитарно-карантинной зоне, должны быть препараты:

для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ;

для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности;

для лечения функциональных желудочно-кишечных расстройств;

для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей;

для лечения запоров (слабительные средства);

кишечные адсорбенты;

влияющие на кровь и органы кроветворения;

Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключающие гепарин;

Кровезаменители и перфузионные растворы;

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;

Кардиологические препараты;

Бета-адреноблокаторы, бета-адреноблокаторы в комбинации;

Ангиотензин-конвертирующего фермента ингибиторы, простые;

препараты, применяемые в дерматологии;

для наружного применения;

гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулин);

Кортикостероиды для системного применения;

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы;

Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные;

для местного применения при заболеваниях костно-мышечной системы;

для лечения заболеваний нервной системы;

другие анальгетики и антипиретики;

для лечения заболеваний дыхательной системы;

деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, симпатомиметики в комбинации с другими препаратами (исключая кортикостероиды);

Бета2-адреностимуляторы селективные (для купирования приступов бронхиальной астмы);

Антигистаминные препараты системного действия;

стимуляторы дыхательного центра.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года.