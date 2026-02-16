Оказание медпомощи пассажирам в авиации: внесены изменения
В частности, уточняется, что бортовые аптечки подлежат комплектации лекарственными средствами и медицинскими изделиями, зарегистрированными на территории РК, во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по их применению.
Установлен следующий порядок действий кабинного экипажа при выявлении пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания:
- по внутренней связи (не входя в кабину пилотов) известить об этом командира воздушного судна;
- командир воздушного судна после сообщения от старшего бортпроводника:
- информирует диспетчера службы управления воздушным движением аэропорта назначения о выявлении на борту пассажира (пассажиров) с признаками инфекционного или паразитарного заболевания для передачи информации должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;
- выполняет требования аэропорта назначения;
- ограничить сервис пассажиров на борту воздушного судна; пассажирам передвигаться по воздушному судну только по согласованию с бортпроводниками;
- членам экипажа и пассажирам, находящимся рядом с пассажиром с признаками инфекционного или паразитарного заболевания, надеть медицинские маски (при подозрении на аэрогенный путь передачи инфекции);
- организовать проведение первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с использованием комплекта первой помощи и универсального профилактического комплекта;
- назначить для ухода за больным и освободить от обслуживания остальных пассажиров бортпроводника (из числа тех бортпроводников, кто ранее обслуживал пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания), который будет оказывать больному первую помощь и проводить первичные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- организовать наблюдение за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажа, информировать командира воздушного судна о состоянии здоровья пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания в течении полета;
- с назначенным бортпроводником принять меры по разобщению пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания от остальных пассажиров (пересадить в свободное, изолированное место; отгородить кресло плотным материалом или иными подручными средствами; обеспечить крафт-пакетами);
- организовать дезинфекцию туалета после каждого посещения его больным, а также места пребывания больного с использованием дезинфицирующего средства;
- организовать выдачу пассажирам анкет для заполнения сведений, необходимых для дальнейшего проведения эпидемиологического расследования и проведения профилактических мероприятий;
- организовать заполнение карты (схемы) о местонахождении пассажира с указанием номеров посадочных мест;
- бортпроводник, назначенный для ухода за больным, собирает сведения для передачи информации о больном должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;
- по прибытии в аэропорт назначения убедиться, что ручная кладь больного пассажира вынесена с воздушного судна вместе с пассажиром.
Также говорится, что в медицинском пункте, расположенном в санитарно-карантинной зоне, должны быть препараты:
- для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ;
- для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности;
- для лечения функциональных желудочно-кишечных расстройств;
- для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей;
- для лечения запоров (слабительные средства);
- кишечные адсорбенты;
- влияющие на кровь и органы кроветворения;
- Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключающие гепарин;
- Кровезаменители и перфузионные растворы;
- для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- Кардиологические препараты;
- Бета-адреноблокаторы, бета-адреноблокаторы в комбинации;
- Ангиотензин-конвертирующего фермента ингибиторы, простые;
- препараты, применяемые в дерматологии;
- для наружного применения;
- гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулин);
- Кортикостероиды для системного применения;
- Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы;
- Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные;
- для местного применения при заболеваниях костно-мышечной системы;
- для лечения заболеваний нервной системы;
- другие анальгетики и антипиретики;
- для лечения заболеваний дыхательной системы;
- деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, симпатомиметики в комбинации с другими препаратами (исключая кортикостероиды);
- Бета2-адреностимуляторы селективные (для купирования приступов бронхиальной астмы);
- Антигистаминные препараты системного действия;
- стимуляторы дыхательного центра.
Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года.