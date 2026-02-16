#Референдум-2026
Право

Оказание медпомощи пассажирам в авиации: внесены изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:31 Фото: pexels
Приказом и.о. министра транспорта РК от 4 февраля 2026 года внесены изменения в Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что бортовые аптечки подлежат комплектации лекарственными средствами и медицинскими изделиями, зарегистрированными на территории РК, во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по их применению.

Установлен следующий порядок действий кабинного экипажа при выявлении пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания:

  • по внутренней связи (не входя в кабину пилотов) известить об этом командира воздушного судна;
  • командир воздушного судна после сообщения от старшего бортпроводника:

- информирует диспетчера службы управления воздушным движением аэропорта назначения о выявлении на борту пассажира (пассажиров) с признаками инфекционного или паразитарного заболевания для передачи информации должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;

- выполняет требования аэропорта назначения;

  • ограничить сервис пассажиров на борту воздушного судна; пассажирам передвигаться по воздушному судну только по согласованию с бортпроводниками;
  • членам экипажа и пассажирам, находящимся рядом с пассажиром с признаками инфекционного или паразитарного заболевания, надеть медицинские маски (при подозрении на аэрогенный путь передачи инфекции);
  • организовать проведение первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с использованием комплекта первой помощи и универсального профилактического комплекта;
  • назначить для ухода за больным и освободить от обслуживания остальных пассажиров бортпроводника (из числа тех бортпроводников, кто ранее обслуживал пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания), который будет оказывать больному первую помощь и проводить первичные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
  • организовать наблюдение за состоянием здоровья пассажиров и членов экипажа, информировать командира воздушного судна о состоянии здоровья пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания в течении полета;
  • с назначенным бортпроводником принять меры по разобщению пассажира с признаками инфекционного или паразитарного заболевания от остальных пассажиров (пересадить в свободное, изолированное место; отгородить кресло плотным материалом или иными подручными средствами; обеспечить крафт-пакетами);
  • организовать дезинфекцию туалета после каждого посещения его больным, а также места пребывания больного с использованием дезинфицирующего средства;
  • организовать выдачу пассажирам анкет для заполнения сведений, необходимых для дальнейшего проведения эпидемиологического расследования и проведения профилактических мероприятий;
  • организовать заполнение карты (схемы) о местонахождении пассажира с указанием номеров посадочных мест;
  • бортпроводник, назначенный для ухода за больным, собирает сведения для передачи информации о больном должностным лицам санитарно-карантинного контроля аэропорта назначения;
  • по прибытии в аэропорт назначения убедиться, что ручная кладь больного пассажира вынесена с воздушного судна вместе с пассажиром.

Также говорится, что в медицинском пункте, расположенном в санитарно-карантинной зоне, должны быть препараты:

  • для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ;
  • для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности;
  • для лечения функциональных желудочно-кишечных расстройств;
  • для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей;
  • для лечения запоров (слабительные средства);
  • кишечные адсорбенты;
  • влияющие на кровь и органы кроветворения;
  • Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключающие гепарин;
  • Кровезаменители и перфузионные растворы;
  • для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  • Кардиологические препараты;
  • Бета-адреноблокаторы, бета-адреноблокаторы в комбинации;
  • Ангиотензин-конвертирующего фермента ингибиторы, простые;
  • препараты, применяемые в дерматологии;
  • для наружного применения;
  • гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулин);
  • Кортикостероиды для системного применения;
  • Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы;
  • Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные;
  • для местного применения при заболеваниях костно-мышечной системы;
  • для лечения заболеваний нервной системы;
  • другие анальгетики и антипиретики;
  • для лечения заболеваний дыхательной системы;
  • деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, симпатомиметики в комбинации с другими препаратами (исключая кортикостероиды);
  • Бета2-адреностимуляторы селективные (для купирования приступов бронхиальной астмы);
  • Антигистаминные препараты системного действия;
  • стимуляторы дыхательного центра.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
