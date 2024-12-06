Правила оказания медпомощи авиапассажирам изменились в Казахстане
В частности, поправками предусмотрено, что при оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также лекарственных средств и медицинских изделий, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.
При использовании лекарственных средств и медицинских изделий, имеющихся у больного и назначенных врачом, делается запись в Бланке оказания медицинской помощи на борту воздушного судна.
При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:
- проводится медицинское обследование пассажира, устанавливается предварительный диагноз и оказывается медицинская помощь;
- обеспечивается кратковременный отдых пассажиру и наблюдение за ним;
- при наличии показаний для стационарного лечения больной направляется в лечебное учреждение территориального органа здравоохранения;
- при наличии противопоказаний для пользования воздушным транспортом больному пассажиру выдается справка, служащая основанием для возвращения авиационного билета;
- диспетчер службы организации перевозок информируется о пассажире, у которого имеются противопоказания для пользования воздушным транспортом;
- в Журнале обращений больных и регистрации медицинской помощи делается соответствующая запись.
При наличии у пассажира медицинских противопоказаний для пользования воздушным судном дежурный медицинский работник медпункта выдает справку о состоянии здоровья пассажира, служащую основанием для возвращения авиабилета.
Бланк оказания медицинской помощи оформляют по завершении оказания медицинской помощи. Запись производится разборчиво (прописью) с заполнением всех граф.
Поправками предусмотрено, что медпункт вправе отстранить по состоянию здоровья:
- члена экипажа – от полета;
- авиадиспетчера – от смены;
- работника – от работы.
Ранее Правила предусматривали возможность отстранить от полета пассажира по состоянию здоровья. Теперь же медпункт может лишь выдать справку о состоянии здоровья пассажира, по которой авиакомпания обязана вернуть ему деньги за билет. При этом решение об отмене перелета принимает сам пассажир.
Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.