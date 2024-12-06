Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правила оказания медпомощи авиапассажирам изменились в Казахстане

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 14:31 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта приказом от 2 декабря 2024 года внес изменения в Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что при оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также лекарственных средств и медицинских изделий, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.

При использовании лекарственных средств и медицинских изделий, имеющихся у больного и назначенных врачом, делается запись в Бланке оказания медицинской помощи на борту воздушного судна.

При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:

  • проводится медицинское обследование пассажира, устанавливается предварительный диагноз и оказывается медицинская помощь;
  • обеспечивается кратковременный отдых пассажиру и наблюдение за ним;
  • при наличии показаний для стационарного лечения больной направляется в лечебное учреждение территориального органа здравоохранения;
  • при наличии противопоказаний для пользования воздушным транспортом больному пассажиру выдается справка, служащая основанием для возвращения авиационного билета;
  • диспетчер службы организации перевозок информируется о пассажире, у которого имеются противопоказания для пользования воздушным транспортом;
  • в Журнале обращений больных и регистрации медицинской помощи делается соответствующая запись.

При наличии у пассажира медицинских противопоказаний для пользования воздушным судном дежурный медицинский работник медпункта выдает справку о состоянии здоровья пассажира, служащую основанием для возвращения авиабилета.

Бланк оказания медицинской помощи оформляют по завершении оказания медицинской помощи. Запись производится разборчиво (прописью) с заполнением всех граф.

Поправками предусмотрено, что медпункт вправе отстранить по состоянию здоровья:

  • члена экипажа – от полета;
  • авиадиспетчера – от смены;
  • работника – от работы.

Ранее Правила предусматривали возможность отстранить от полета пассажира по состоянию здоровья. Теперь же медпункт может лишь выдать справку о состоянии здоровья пассажира, по которой авиакомпания обязана вернуть ему деньги за билет. При этом решение об отмене перелета принимает сам пассажир.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.

Читайте также

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии
Ветровые и солнечные электростанции построит Казахстан совместно с Китаем
Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году
Когда состоится конкурс на прохождение научной стажировки в 2025 году
Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение
Ваучеры на газ предоставят получателям АСП в двух регионах Казахстана
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: