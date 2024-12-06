Правила оказания медпомощи авиапассажирам изменились в Казахстане

Министр транспорта приказом от 2 декабря 2024 года внес изменения в Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что при оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также лекарственных средств и медицинских изделий, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.

При использовании лекарственных средств и медицинских изделий, имеющихся у больного и назначенных врачом, делается запись в Бланке оказания медицинской помощи на борту воздушного судна.

При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:

проводится медицинское обследование пассажира, устанавливается предварительный диагноз и оказывается медицинская помощь;

обеспечивается кратковременный отдых пассажиру и наблюдение за ним;

при наличии показаний для стационарного лечения больной направляется в лечебное учреждение территориального органа здравоохранения;

при наличии противопоказаний для пользования воздушным транспортом больному пассажиру выдается справка, служащая основанием для возвращения авиационного билета;

диспетчер службы организации перевозок информируется о пассажире, у которого имеются противопоказания для пользования воздушным транспортом;

в Журнале обращений больных и регистрации медицинской помощи делается соответствующая запись.

При наличии у пассажира медицинских противопоказаний для пользования воздушным судном дежурный медицинский работник медпункта выдает справку о состоянии здоровья пассажира, служащую основанием для возвращения авиабилета.

Бланк оказания медицинской помощи оформляют по завершении оказания медицинской помощи. Запись производится разборчиво (прописью) с заполнением всех граф.

Поправками предусмотрено, что медпункт вправе отстранить по состоянию здоровья:

члена экипажа – от полета;

авиадиспетчера – от смены;

работника – от работы.

Ранее Правила предусматривали возможность отстранить от полета пассажира по состоянию здоровья. Теперь же медпункт может лишь выдать справку о состоянии здоровья пассажира, по которой авиакомпания обязана вернуть ему деньги за билет. При этом решение об отмене перелета принимает сам пассажир.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2025 года.