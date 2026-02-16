Обновлено руководство для банков по раскрытию информации в области экологического и социального управления

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка приказом внес изменения в Руководство по раскрытию информации в области экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social, Corporate Governance, ESG) для банков и других финорганизаций.

В частности, руководство изложено в новой редакции.

Так, говорится, что руководство в первую очередь предназначено для раскрытия информации в области климата и устойчивого развития банками и другими финансовыми организациями, в отношении коммерческой и розничной банковской деятельности (включая брокерскую деятельность и торговое финансирование), а также микрофинансирования.

Руководство также может быть использовано небанковскими финансовыми организациями, включая страховые компании, компании по управлению активами и др., с учетом дополнительных факторов, обусловленных особенностями их деятельности.

Повышение доступности и качества раскрытия информации в области климата и устойчивого развития обеспечивает ряд преимуществ на рынке, в частности:

обеспечивает доступ заинтересованных сторон к информации о воздействии финансовой организации на окружающую среду, социальную сферу и экономику с возможностью определения характера такого воздействия, его измерения и оценки, отслеживания изменений и оценки результатов нефинансовой деятельности, связанной с факторами устойчивого развития, и их влияния на финансовые результаты финансовой организации;

предоставляет возможность инвесторам и другим заинтересованным сторонам оценить существенные риски и возможности, связанные с факторами устойчивого развития, оценить влияние, которое эти риски и возможности могут оказать на финансово-экономические показатели финансовой организации;

способствует созданию практики и процедур учета факторов устойчивого развития, связанных с деятельностью финансовой организации, при формировании стратегических приоритетов, ключевых показателей эффективности, принятии управленческих решений, организации систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, формирования системы вознаграждения для членов Совета директоров, исполнительного органа и ключевых работников, организации внутренней отчетности и информационных систем в финансовой организации.

Раскрытие нефинансовой информации также приносит ощутимые преимущества для отчитывающейся организации, такие как:

повышение доверия заинтересованных сторон за счет обеспечения большей прозрачности деятельности по вопросам, связанным с факторами устойчивого развития, а также учета связанных с ними рисков;

повышение инвестиционной привлекательности за счет удовлетворения потребностей инвесторов, применяющих ответственный подход к инвестированию;

создание условий для устойчивого развития и эффективного перехода к низкоуглеродной экономике за счет включения в бизнес-модель факторов, способствующих обеспечению долгосрочной прибыльности, в сочетании с факторами устойчивого развития;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса и жизни населения.

Руководство основано на двух основных международных стандартах отчетности в области устойчивого развития и климата:

Стандарты МСФО по раскрытию информации в области устойчивого развития S1 "Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием" и S2 "Раскрытие информации, связанной с климатом"; Европейские стандарты отчетности в области устойчивого развития (ESRS).

В документе также отражены уникальные вопросы устойчивого развития, с которыми сталкиваются финансовые организации, учитывая ту роль, которую они играют в экономике и обществе главным образом как посредники при принятии рисков и ответственные инвесторы.

Приказ вступает в силу с даты его подписания.