#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Право

Как банки будут выявлять дропперов: утверждены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 14:45 Фото: freepik
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения и дополнения в некоторые НПА по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК дополнены новым пунктом, который предусматривает борьбу с дропперами.

Так, говорится, что банк определяет порядок выявления дропперов и приостановления им предоставления электронных банковских услуг, в том числе посредством использования автоматизированной информационной системы, инновационных технологий и процедур, с учетом использования сведений, полученных при взаимодействии с антифрод-центром Нацбанка.

Порядок выявления дропперов включает процедуры выявления операций клиента, соответствующих следующим признакам:

  • клиенты банка, включенные в списки лиц антифрод-центра НБРК либо участвовавшие умышленно в подозрительных операциях с лицами, включенными в списки лиц антифрод-центра НБРК;
  • клиенты банка, участвовавшие умышленно в подозрительных операциях с лицами, включенными во внутренние списки лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества или противоправных инцидентов;
  • клиенты банка, использующие один абонентский номер сотовой связи совместно с другими клиентами банка;
  • клиенты банка, использующие один мобильный телефон для доступа к электронным банковским услугам совместно с другими клиентами банка либо мобильный телефон, ранее использовавшийся для доступа к электронным банковским услугам лицами, включенными во внутренние списки лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, или списки лиц антифрод-центра НБРК;
  • несоответствие характера или параметров, объема операции клиента, операциям, обычно совершаемым клиентом в повседневной практике.

При выявлении дроппера при риске мошенничества банк незамедлительно приостанавливает предоставление клиенту электронных банковских услуг и осуществляет действия, предусмотренные статьей 25-1 закона "О платежах и платежных системах", с одновременным предоставлением (возобновлением) доступа к электронным банковским услугам.

При выявлении дроппера при рисках противоправных инцидентов банк:

  • незамедлительно приостанавливает предоставление клиенту электронных банковских услуг;
  • направляет информацию в антифрод-центр Нацбанка и уполномоченный орган по финансовому мониторингу с указанием сведений о клиенте, платежных реквизитов по входящим и исходящим платежам или переводам денег (по операциям с использованием платежной карточки, в том числе, указывается уникальный идентификатор, присвоенный при инициации операции, для целей идентификации операции банком бенефициара), источнике происхождения денег, геолокации клиента, IP-адресе, абонентском номере сотовой связи, параметре абонентского устройства сотовой связи (идентификатор, язык, часовой пояс), с использованием которых проведены операции по банковскому счету, в случае предоставления электронных банковских услуг, а также сведений о действующих и закрытых платежных карточках клиента, абонентских номерах сотовой связи и параметрах абонентского устройства сотовой связи, ранее использованных клиентом.

Направление сведений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Затем банк возобновляет предоставление электронных банковских услуг в соответствии с порядком приостановления предоставления электронных банковских услуг дропперам, в том числе при исключении лица из баз антифрод-центра Нацбанка.

Вместе с тем уточняется, что подразделения банка в рамках управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов разрабатывают внутренний документ, определяющий порядок управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, который включает, но не ограничиваясь, следующие процедуры:

  • идентификации рисков мошенничества и противоправных инцидентов и определение индикаторов раннего обнаружения подверженности рискам мошенничества и противоправных инцидентов;
  • оценки вероятности и последствий, в том числе убытков, всех выявленных рисков мошенничества и противоправных инцидентов, применяя качественные или количественные методы оценки, в том числе на основании данных об их реализации;
  • процедуры рассмотрения обращений (жалоб) клиентов по вопросам мошенничества и противоправных инцидентов;
  • процессы проведения внутренних расследований по подозрительным операциям с признаками мошенничества или противоправных инцидентов;
  • сбора и хранения сведений о реализации существенных рисков мошенничества и противоправных инцидентов;
  • формирования реестра рисков, включающего риски мошенничества и противоправных инцидентов;
  • разработки мер минимизации рисков мошенничества и противоправных инцидентов;
  • мониторинга исполнения мер по обработке рисков мошенничества и противоправных инцидентов.

Антифрод-система банка должна отвечать следующим требованиям:

  • обеспечивает техническую интеграцию с антифрод-центром Нацбанка;
  • обеспечивает полноту отражения информации о подозрительных операциях с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, мошенничестве, противоправных инцидентах, выявленных дропперах в базе данных инцидентов;
  • использует заданные алгоритмы сценариев, модели и правила для выявления подозрительной активности;
  • обеспечивает:

- ведение внутренних списков лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, непрерывно обновляемых на основании сведений из списков антифрод-центра НБРК;

- автоматическую сверку с внутренними списками банка, включая списки антифрод-центра НБРК для всех транзакций;

- при наличии распоряжения заемщика о перечислении займа на счет третьего лица автоматическое подтверждение через антифрод-центр НБРК со стороны банка-получателя об отсутствии бенефициара платежа во внутренних списках банка-получателя по лицам, осуществляющим подозрительные операции с признаками мошенничества;

  • предусмотрена возможность приостановить или отклонить транзакцию;
  • обеспечивает хранение и безопасность данных, безопасность информационного обмена данными о мошенничестве или противоправных инцидентах;
  • обеспечивает анализ и настройку параметров для выявления подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, тестирование и внесение изменений в антифрод-систему банка.

Указывается, что политика и процедуры управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов включают, но не ограничиваются, следующим:

  • оценку рисков мошенничества и противоправных инцидентов, при взаимоотношениях с сотрудниками, клиентами и третьими лицами, которые позволяют предотвратить установление отношений, не отвечающих требованиям;
  • перечень операций, подлежащих рассмотрению;
  • критерии подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, мошенничества или противоправных инцидентов, устанавливаемые в том числе уполномоченным органом;
  • порядок выявления дропперов и приостановления им предоставления электронных банковских услуг в соответствии с пунктом 125-1 Правил;
  • критерии включения и исключения в списки лиц, осуществляющих подозрительные операции с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, списки мошенников или лиц, связанных с противоправными инцидентами;
  • способы, методы и модели оценки рисков мошенничества и противоправных инцидентов, отвечают следующим требованиям:

- качественные и количественные методы оценки;

- способы, методы и модели должны быть адаптированы к новым методам мошенничества и противоправных инцидентов, уровню сложности операций банка, а также изменениям в процессах банка и в законодательстве;

- системы обнаружения мошенничества и противоправных инцидентов, для выявления аномалий в транзакционных и нетранзакционных данных, а также поведения клиентов и сотрудников, которые могут свидетельствовать о подозрительных операциях и мошенничестве, противоправных инцидентах, обеспечивают проверку в автоматическом режиме;

  • порядок взаимодействия подразделений банка и передача данных в соответствии с правилами антифрод-центра НБРК;
  • порядок проведения периодического обучения и аттестации работников по вопросам противодействия мошенничеству и противоправным инцидентам;
  • порядок аутентификации, который включает, но не ограничиваясь:

- проверку подлинности учетных данных клиентов, работников и третьих лиц;

- инструкции по обеспечению защиты информационного актива и предотвращению несанкционированного доступа или действий;

  • порядок предотвращения, учитывающий как внутренние, так и внешние риски мошенничества и противоправных инцидентов, влияющие на банк;
  • порядок обнаружения, который включает, но не ограничиваясь:

- источники данных, используемые для выявления подозрительных действий клиента и подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов;

- системы и технологии контроля, внедренные для выявления подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, оповещения о важных событиях или транзакциях, в том числе руководящих работников, подразделений банка;

- роли и обязанности подразделений и работников при обнаружении подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов;

  • план реагирования на фактический или предполагаемый инцидент с мошенничеством или иной противоправный инцидент, который включает, но не ограничиваясь:

- режим работы сотрудников, обеспечивающий непрерывность реагирования;

- перечень случаев приостановления и возобновления или отклонения транзакции;

- принятие решения о необходимости проведения внутреннего расследования;

  • порядок расследования, который включает, но не ограничивается:

- порядок взаимодействия подразделений банка;

- оценка срочности, существенности, сбор и анализ информации;

- документирование предпринятых следственных действий;

- оценка факта мошенничества или противоправного инцидента и дата завершения расследования;

- принятые меры, в том числе по возмещению ущерба клиенту, если применимо;

  • оценку эффективности системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, в том числе службой внутреннего аудита банка.

Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились требования к идентификации клиента при выдаче онлайн-кредита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане утвердили лимиты на вылов рыбы до 1 июля 2026 года
Право
15:45, Сегодня
В Казахстане утвердили лимиты на вылов рыбы до 1 июля 2026 года
В Казахстане изменились правила приема в колледжи
Право
12:31, Сегодня
В Казахстане изменились правила приема в колледжи
Годность к службе в армии: Минобороны обновило требования
Право
12:03, Сегодня
Годность к службе в армии: Минобороны обновило требования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: