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Право

Изменились требования к идентификации клиентов банков

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:46 Фото: pexels
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения и дополнения в некоторые НПА по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Требованиях к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга уточняется, что для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:

  1. электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
  2. или средства биометрической идентификации;
  3. или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
  4. или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
  5. или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.

Допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей пункта (реквизиты платежной карточки).

Способ идентификации и аутентификации клиента, предусмотренный подпунктом 5 (уникальный идентификатор), используется в одном из следующих случаев:

  • в совокупности с одним или несколькими способами идентификации и аутентификации клиента, предусмотренными подпунктами 1, 2, 3 и 4;
  • при заключении страховыми организациями и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК договоров страхования в электронной форме, за исключением договоров страхования жизни, договоров аннуитетного страхования и договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
  • при принятии мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона о ПОДФТ.

Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.

Вместе с тем правила дополнены пунктом, который предусматривает, что банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и Национальный оператор почты при дистанционном установлении деловых отношений с клиентом применяют двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента.

Указывается, что при проведении биометрической идентификации клиента банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК и Национальный оператор почты обеспечивают хранение записи сеанса видеоконференции с клиентом либо полученного текущего изображения клиента с использованием технологии выявления движения не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом, в том числе на основе аутсорсинга.

При этом субъект финансового мониторинга отказывает в установлении деловых отношений дистанционным способом или в проведении операции в случае:

  • несоответствия клиента требованиям, указанным выше;
  • невыполнения условий, указанных в подпункте 2 пункта 4 (наличие согласия клиента-физического лица на сбор, обработку, хранение и предоставление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства) и пункте 6 Требований;
  • при наличии подозрений у субъекта финансового мониторинга о совершении клиентом операции в целях ОДФТ;
  • по иным основаниям, предусмотренным Кодексом "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), законом о ПОДФТ, законом "О платежах и платежных системах".

При отказе клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом субъект финансового мониторинга уведомляет клиента о возможности установления деловых отношений в явочном порядке.

Постановление вводится в действие с 21 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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