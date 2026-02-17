#Референдум-2026
Право

Операторы связи будут формировать базу потенциально пострадавших от мошенников лиц

Фото: pexels
Национальный банк подготовил проект поправок в Правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального банка РК), сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает:

  • расширение состава участников Антифрод-центра Национального банка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
  • закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра Национального банка.

Проект содержит алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра:

  • по множественным кредитным заявкам;
  • операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.

Предлагаемыми изменениями операторов связи обяжут формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

Кроме того, проект содержит ряд поправок редакционного и корреспондирующего характера в связи с принятием ряда законов ("О банках и банковской деятельности", "О кибербезопасности", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства", Цифровой кодекс, а также в связи с утратой силы законов "Об информатизации" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" с 13 июля 2026 года).

Проект разработан в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

В результате ожидается снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Казахстане разработали правила работы Антифрод-центра
15:10, 08 июля 2025
В Казахстане разработали правила работы Антифрод-центра
Нацбанк утвердил правила работы Антифрод-центра
15:00, 04 сентября 2025
Нацбанк утвердил правила работы Антифрод-центра
Нацбанк нашел новый способ борьбы с мошенниками
17:16, 05 августа 2024
Нацбанк нашел новый способ борьбы с мошенниками
