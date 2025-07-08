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Право

В Казахстане разработали правила работы Антифрод-центра

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:10 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный банк РК подготовил проект Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр Национального банка РК), сообщает Zakon.kz.

Проект устанавливает правила работы Антифрод-центра, который занимается обменом данными о платежных транзакциях с признаками мошенничества. В нем описывается, как центр взаимодействует с участниками, а также как и в какие сроки финансовые и платежные организации могут приостанавливать или отклонять операции на основе информации от Антифрод-центра.

Для повышения эффективности деятельности Антифрод-центра проект также предусматривает:

  • правила предоставления ограниченного набора финансовых или платежных услуг клиентам, чьи данные попали в базу Антифрод-центра, и порядок обращения таких клиентов за получением таких услуг;
  • порядок взаимодействия органов уголовного преследования, национальной безопасности, правоохранительных органов и других участников Антифрод-центра для выявления и предотвращения незаконных платежных операций;
  • порядок возврата денег клиентам, если их транзакция признана мошеннической на основании уведомления от органов уголовного преследования, согласованного с прокурором.

Документ разработан в реализацию поправок по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации.

Как пояснили в Нацбанке, целью проекта является снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке, а также расширение функционала Антифрод-центра путем включения функции по оказанию содействия правоохранительным органам и органам национальной безопасности в пресечении транзакций, которые признаются незаконными или запрещены в соответствии с законами РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Мы писали, что благодаря работе Антифрод-центра Национального банка предотвращен ущерб на сумму свыше 2,5 млрд тенге.

Мы сообщали, что в Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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