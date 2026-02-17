В Казахстане разграничат ответственность за учеников

Новые нормы предусмотрены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога и образования", сообщает Zakon.kz.

Документ находится на обсуждении в Мажилисе Парламента.

В частности, законопроект устанавливает, что ответственность за поведение и безопасность ребенка во внеурочное время несут родители или иные законные представители.

В то же время говорится, что педагоги и руководители организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.

Вместе с тем предусмотрены поправки в закон "Об образовании" в части прав и обязанностей родителей и законных представителей.

В частности, вносится:

обязанность уважать права педагога;

соблюдение условий договора с организацией образования;

Также вносятся поправки о том, что педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:

отказ от обязательного ведения аккаунтов на онлайн-платформах и публикации на них материалов, а также от выполнения имиджевых или иных видов работ, не относящиеся к его профессиональной деятельности и не предусмотренные трудовым договором (должностной инструкцией);

выполнение иных видов работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, в соответствии с трудовым законодательством РК.

Ранее мы рассказали, что использовать смартфоны школьникам могут запретить не только на уроках, но и на переменах.