В Казахстане разграничат ответственность за учеников
Документ находится на обсуждении в Мажилисе Парламента.
В частности, законопроект устанавливает, что ответственность за поведение и безопасность ребенка во внеурочное время несут родители или иные законные представители.
В то же время говорится, что педагоги и руководители организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.
Вместе с тем предусмотрены поправки в закон "Об образовании" в части прав и обязанностей родителей и законных представителей.
В частности, вносится:
- обязанность уважать права педагога;
- соблюдение условий договора с организацией образования;
Также вносятся поправки о том, что педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:
- отказ от обязательного ведения аккаунтов на онлайн-платформах и публикации на них материалов, а также от выполнения имиджевых или иных видов работ, не относящиеся к его профессиональной деятельности и не предусмотренные трудовым договором (должностной инструкцией);
- выполнение иных видов работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, в соответствии с трудовым законодательством РК.
