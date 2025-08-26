#АЭС в Казахстане
Общество

Штраф и уголовная ответственность: казахстанцам напомнили о правах учителей

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:20 Фото: akorda.kz
Директор Юридического департамента Министерства просвещения Гульден Акитаева на совещании в ведомстве 26 августа 2025 года рассказала, какие штрафы грозят в случае привлечения педагогов к выполнению работ, не связанных с их профессиональными обязанностями, передает корреспондент Zakon.kz.

В соответствии со ст. 6 закона РК "О статусе педагога" при осуществлении профессиональной деятельности педагогам гарантируется защита от неправомерных требований и действий.

В частности, не допускается:

  • привлечение к видам работ, не связанным с их профессиональными обязанностями;
  • истребование отчетности или информации, не предусмотренной законодательством в области образования;
  • проведение проверок, не основанных на законе;
  • возложение обязанности по приобретению товаров и услуг.

Также запрещается привлекать педагогов государственных организаций среднего образования к участию в мероприятиях, проводимых негосударственными организациями.

"Законодательство предусматривает широкий спектр санкций – от предупреждения до крупных штрафов. В частности, статьи 86-90 и 409 КоАП прямо предусматривают наказания. Размер штрафов достигает 200 МРП. Педагог не должен становиться объектом унижений, давления или вмешательства в его работу. Когда родители или ученики позволяют себе такие действия, они нарушают закон и разрушают саму основу образования. Это не только мешает учителю выполнять свой долг, но и оскорбляет его честь, его человеческое достоинство", – напомнила Гульден Акитаева. 

По ее словам, закон "О статусе педагога" закрепляет право учителей на уважение и предусматривает ответственность за нарушение этих норм.

"Частью 7-6 статьи 409 КоАП за проявление неуважения – оскорбления, непристойное поведение, в том числе через социальные сети, – влечет административное наказание в виде штрафа до 40 МРП или административного ареста до пяти суток. В случаях клеветы, угроз или распространения ложной информации ответственность ужесточается вплоть до уголовной", – отметила юрист.

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Серик Аширов добавил, что "во многих случаях привлекают учителей к работам, не связанным с их профессиональной обязанностью, оскорбляют их честь".

"Заставляют их покупать билеты на концерты или посещать различные творческие мероприятия  в качестве зрителей. Комитет в июле-августе этого года провел среди педагогов анонимный опрос касательно соблюдения норм закона "О статусе педагога". Респонденты указали на факты нарушения норм данного закона. Большинство указали, что такие факты имеются в Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях", – указал спикер.

15 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей. Он считает, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
