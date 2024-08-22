Почему нельзя подзаряжать электромобили в паркингах, гаражах и на стоянках у дома

С 31 августа 2024 года владельцы электрокаров смогут безбоязненно подзаряжать аккумуляторы в паркингах и на стоянках у дома. Ранее за это грозил штраф, но правила изменились. Однако уже 18 сентября вводятся новые правила, согласно которым штраф за подзарядку… увеличивается, пишет Zakon.kz.

Сердцем электромобилей является тяговая аккумуляторная батарея, которую надо регулярно подзаряжать. При фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных станций людям приходится это делать самостоятельно – благо приобрести автомобильную зарядную станцию вполне доступно.

Однако вправе ли казахстанцы это делать? Да, но только в период с 31 августа по 18 сентября 2024 года. Такой вот краткий миг между прошлым и будущим.

Дело в том, что ранее подзарядка нарушала (и нарушает) Правила пожарной безопасности. После – будет нарушать новеллы в Закон РК "Об электроэнергетике", когда они вступят в силу. В первом случае нарушителям грозит административный штраф по статье 410 КоАП, во втором – тоже штраф, только больше (по статье 300 КоАП). Но – к деталям.

Итак, действующие Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022, содержат пп. 5) пункта 1080 следующего содержания:

"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях".

Ответственность за нарушение по статье 410 КоАП "За нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности" для физических лиц – 5 МРП на первый раз и 10 МРП за повторный случай в течение года.

Разумеется, подобный нонсенс давно возмущал владельцев электрокаров. Где в таком случае подзаряжать электромобиль?! Кроме того, очевидно было несоответствие этого устаревшего правила (очевидно, предназначенного для "старых добрых" АКБ) и реальной "опасности" от подзарядки современных литий-ионных – и особенно литий-железо-фосфатных – батарей. Пожар от последних может возникнуть примерно с такой же вероятностью, что и зарождение жизни от удара молнии.

В результате справедливой критики – Zakon.kz в этой общественной кампании также участвовал, опубликовав статью – МЧС изменила Правила пожарной безопасности. Благодаря поправкам от 15.08.2022 пп. 5) пункта 1080 Правил звучит теперь так:

"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях, за исключением электромобилей".

Три слова добавили. Введены в действие новеллы будут 31 августа 2024 года.





Однако при этом был принят другой НПА, благодаря которому штраф за подзарядку аккумулятора сохранился – и даже увеличился. Речь идет о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей" от 18.07.2024. В силу же он вступит 18 сентября.

Поправки вносят в Закон "Об электроэнергетике" (пп. 30-1 пункта 1) следующее определение:

"Электрозарядная станция – электроустановка, предназначенная для зарядки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".

И, оговорив это, законодатель дополняет закон "Об электроэнергетике" статьей 9-5, в пункте 4 которой говорится:

"Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению".

Из чего следует, что владельца электромобиля, который заряжает аккумулятор, подключаясь к электросети дома (а за эту электроэнергию он платит именно как бытовой потребитель), можно привлечь к административной ответственности по статье 300 КоАП "Нарушение… установленных режимов энергопотребления". Штраф для физических лиц – 15 МРП, а если авто решили подзарядить на стоянке офиса (и контора относится к субъектам крупного предпринимательства) – 200 МРП.

Понятно, почему приняты новеллы. Государство заявляет, что поддерживает людей, сделавших прогрессивный выбор в пользу электрокаров – и даже принимает соответствующие законы, прописав в них всевозможные льготы и преференции для таких автолюбителей.

Но одно дело – принять законы, а другое – создать сопутствующую инфраструктуру. С последним проблемы.

Например, поправками в Закон РК "О дорожном движении" (новая статья 42-2) предусмотрено создание для владельцев электромобилей специальных стоянок с параллельной зарядкой тяговых аккумуляторов:

"Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой".

Из чего становятся понятны замыслы законодателя: государственный масштаб, цивилизованный порядок, идеальная картина мира с дисциплинированными налогоплательщиками, без кустарщины и бизнес-подполья... Но проблема в том, что вот это слово "обязаны" не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций. Поэтому люди будут вынуждены, как и сейчас, заряжать тяговые аккумуляторные батареи самостоятельно.

А значит, с одной стороны, призывая людей приобретать электромобили, с другой стороны, их практически автоматически записывают в нарушители. Но существует "мораторий": с 31 августа по 18 сентября, когда за подзарядку электрокаров в "боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей" и т. п. автолюбителям ничего не грозит.

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