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Одни – в школу, другие – домой: родители учеников одной из школ Актау сняли давку школьников

Актау, школа, давка Фото: pixabay
По словам родителей школьников, из-за узкой входной двери дети вынуждены бороться друг с другом за право попасть на урок или выйти из школы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах дети разных возрастов пытаются попасть в школу, пишет Lada.kz. Автор видео призывает детей к порядку и просит не толкать друг друга, но до шумной толпы школьников эти призывы не доходят. Также автор обращает внимание, что столпотворение появилось из-за того, что в проходе открыта только одна створка двери. Более того, в школе имеется второй выход. Но он всегда закрыт.

По словам детей, для них это стандартная ситуация, такая давка у входа происходит каждый день. Ежедневно в узкий коридор пытаются одновременно пройти две смены школьников: одни идут из школы, другие – в нее.

"Когда я увидела этот беспредел, то сразу обратилась к директору. Она меня заверила, что такая давка якобы только сегодня. Но ведь это неправда. Дети каждый день в школу приходят, а не только по четвергам. Еще в сентябре мы поднимали вопрос о том, что нужно открыть вторую дверь и как-то разделить потоки. Чтобы выходили в одну, а заходили с другого входа. Тогда администрация с нами согласилась, но ничего не сделала. Ежедневно дети подвергаются опасности", – высказалась одна из родительниц.

Родители утверждают, что из-за такой ситуации со входом уже появились первые травмы. Якобы одному мальчику в давке сломали руку. Другому ребенку сломали очки. В городском отделе образования отреагировали на инцидент и обязали школу принять меры. Однако отметили, что официальной информации о пострадавших нет

"По ситуации, описанной на видео, администрации школы №2 были даны указания упорядочить сложившуюся ситуацию во время пересменки. Насчет перелома, от школы №2 никакой информации не поступало", – сообщила и.о. руководителя ГК "Отдел образования Актау" Тоты Кульметенова.

Ранее сообщалось, что сенатор Акмарал Альназарова возмущена тем, как кормят детей в казахстанских школах. В своем депутатском запросе она отметила, что растет число групповых отравлений в столовых.

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