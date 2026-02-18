Правила отбора проектов по модернизации в сфере ЖКХ: внесены изменения

Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и эксплуатации в сфере жилищных отношений и ЖКХ в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и комсекторов.

В частности, уточняется, что заявки по проектам, планируемым к реализации в 2026 году, подаются не позднее 1 сентября 2026 года.

Рассмотрение заявки осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты принятия ее в работу.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что после включения проекта в перечень проектов, подлежащих реализации в рамках Национального проекта, направление материалов и их рассмотрение соответствующими финансовыми институтами или дочерними организациями финансового оператора, осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования или субсидирования части ставки вознаграждения по займу.

Финансовый институт рассматривает материалы и определяет условия финансирования в рамках механизма финансирования, определенного финансовым оператором, и уведомляет об итогах рассмотрения субъекта естественной монополии.

Указывается, что после получения положительных заключений экспертизы технико-технологических решений и комплексной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию, а также условий финансирования, тарифный регулятор утверждает тариф в соответствии с Правилами формирования тарифов.

Также в новой редакции изложена Комплексная балльная оценка инвестиционного проекта.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.