Как будут отбирать проекты по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры

Министр промышленности приказом от 12 августа 2025 года утвердил Правила планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства или эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Указывается, что финансирование деятельности технического оператора в рамках реализации Правил осуществляется за счет средств республиканского бюджета посредством размещения государственного задания в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Для участия в Национальном проекте субъект естественной монополии посредством электронной платформы подает заявку по проекту с приложением необходимых документов.

Заявка подписывается вместе с заданием на проектирование первым руководителем субъекта естественной монополии и акимом соответствующей области, города республиканского значения или столицы, или его заместителем, курирующим вопросы коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Правилами установлено, что заявки по проектам, планируемым к реализации в 2026 году, подаются не позднее 31 января 2025 года.

Заявки по проектам, планируемым к реализации в следующем календарном году, подаются ежегодно не позднее 1 марта предшествующего года.

К заявке прилагаются документы:

задание на проектирование, разработанное субъектом естественной монополии в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» и нормативно-техническими требованиями в части технико-технологических решений в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, в том числе, требованиями в области архитектуры, градостроительства, строительства и производства работ на объектах;

пояснительная записка к проекту;

расчетная стоимость строительства «под ключ», либо стоимость в соответствии с утвержденными проектно-сметной документацией или технико-экономическим обоснованием, не являющимися устаревшими на момент подачи заявки;

таблица предлагаемых уровней тарифов.

Также говорится, что при наличии по проекту утвержденных проектно-сметной документации или технико-экономического обоснования, не являющихся устаревшими на момент подачи заявки, с положительным заключением вневедомственной экспертизы, субъект естественной монополии прилагает к заявке ранее утвержденное задание на проектирование.

Заявка проверяется на корректность заполнения и полноту прилагаемых документов одновременно техническим оператором, финансовым оператором и тарифным регулятором, в срок до 5 рабочих дней.

Заявка предварительно согласовывается:

по проектам модернизации и строительства сетей теплоснабжения, электроснабжения и источников теплоснабжения — уполномоченным органом в области электроэнергетики и теплоэнергетики;

по проектам модернизации и строительства в сфере водоснабжения и водоотведения — уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Уполномоченные органы отказывают в предварительном согласовании заявки в случае несоответствия проекта государственной политике, реализуемой уполномоченными органами в соответствующей сфере.

По принятой в работу заявке технический оператор на электронной платформе рассматривает задание на проектирование на предмет:

обоснованности технико-экономических параметров, планируемых технико-технологических решений;

соответствия утвержденным документам территориального и социально-экономического планирования, включая генеральному плану населенного пункта, документам планирования развития инженерной инфраструктуры, а также комплексному плану социально-экономического развития региона;

наличия требований по обеспечению товаров, работ и услуг казахстанского производства, внедрению энергоэффективных технологий, оборудования и решений, ориентированных на устойчивое развитие и снижение экологической нагрузки;

соответствия установленных проектных параметров целям и задачам Национального проекта;

наличия в проекте компонентов, направленных на автоматизацию и цифровизацию технологических процессов в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения (при функциональной необходимости).

Технический оператор осуществляет комплексную балльную оценку проекта на предмет:

целесообразности – социально-экономической значимости проекта, включая повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, обеспечения непрерывности их оказания, расширения охвата потребителей, а также повышения комфортности условий проживания населения;

– социально-экономической значимости проекта, включая повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, обеспечения непрерывности их оказания, расширения охвата потребителей, а также повышения комфортности условий проживания населения; обоснованности – улучшения эксплуатационных, технических и технологических характеристик существующей инфраструктуры на проектируемом участке с обеспечением комплексного учета, управления и мониторинга водных и энергетических ресурсов;

– улучшения эксплуатационных, технических и технологических характеристик существующей инфраструктуры на проектируемом участке с обеспечением комплексного учета, управления и мониторинга водных и энергетических ресурсов; приоритетности – степени физического износа оборудования и (или) сетей, количества и частоты аварий, отказов и технологических нарушений, а также срока эксплуатации объектов.

При недостижении 50 баллов по итогам комплексной балльной оценки проект не подлежит дальнейшей реализации. В этом случае технический оператор отказывает в согласовании и выдает субъекту естественной монополии мотивированное заключение с указанием замечаний.

При достижении 50 баллов по итогам комплексной балльной оценки технический оператор уведомляет соответствующих субъекта естественной монополии и местный исполнительный орган о согласовании заявки посредством электронной платформы.

Разработанная и подписанная заказчиком, разработчиком и главным инженером проекта проектно-сметная документация до прохождения комплексной вневедомственной экспертизы направляется субъектом естественной монополии посредством электронной платформы техническому оператору на осуществление экспертизы технико-технологических решений проекта.

Экспертиза технико-технологических решений осуществляется по следующим направлениям:

соответствие технико-технологических решений согласованной заявке по проекту и утвержденному заданию на проектирование;

эффективность инвестиций и технико-экономических показателей, подтверждающих обоснованность проектных решений;

рациональный подбор материалов, оборудования и технологий с приоритетом продукции казахстанских товаропроизводителей;

внедрение энергоэффективных решений, автоматизированных систем управления и приборов учета с функцией дистанционной передачи данных;

соответствие целям и задачам Национального проекта.

Заключение экспертизы технико-технологических решений включает следующие разделы:

сведения о субъекте естественной монополии;

общая характеристика проекта;

перечень применяемых основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с указанием казахстанских товаропроизводителей;

техническая часть, содержащая описание применяемых технико-технологических решений;

общие выводы.

При положительном заключении экспертизы технико-технологических решений проекта соответствующее уведомление автоматически направляется соответствующему субъекту естественной монополии и местному исполнительному органу посредством электронной платформы.

Субъектом естественных монополий после получения заключения экспертизы технико-технологических решений материалы с проектно-сметной документацией по проекту направляются одновременно на проведение комплексной вневедомственной экспертизы и соответствующему финансовому институту в зависимости от определенного механизма финансирования.

После получения положительных заключений экспертизы технико-технологических решений и комплексной вневедомственной экспертизы на проектно-сметную документацию, а также предварительных условий финансирования, тарифный регулятор утверждает тариф.

Решение тарифного регулятора об утверждении или внесении изменений в тарифную смету и инвестиционную программу подлежит размещению на электронной платформе не позднее 7 рабочих дней со дня его принятия.

В рамках Национального проекта техническим оператором проводится мониторинг процессов проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и эксплуатации объектов, включая мониторинг качества оборудования, материалов, выполнения строительно-монтажных работ и участия в проектах казахстанских товаропроизводителей.

Информация о ходе реализации проекта предоставляется заказчиком проекта ежемесячно и по итогам за год в электронном формате или на бумажном носителе в следующие сроки:

за отчетный месяц – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

за отчетный год – не позднее 10-го февраля года, следующего за отчетным годом.

Не реже одного раза в квартал технический оператор осуществляет выезд на объекты с целью проведения визуального обследования объектов и проверки фактического хода их реализации.

Визуальное обследование объектов и проверки фактического хода реализации проектов осуществляются с использованием средств фото и видео фиксации и иных технических средств, по итогам которого составляется отчет.

Мониторинг применяемых материалов, оборудования и технологий осуществляется с целью недопущения использования в проектах некачественной продукции и неэффективных технологий.

Мониторинг применяемых материалов, оборудования и технологий проводится в следующих случаях:

выявление признаков несоответствующего качества применяемых материалов или оборудования и выполняемых работ, в том числе на основании визуального обследования объекта, внепланового выезда или документов, подтверждающих происхождение продукции;

выборочная проверка качества на этапах складирования, хранения, монтажа и пуско-наладки оборудования.

Мониторинг применяемых материалов, оборудования и технологий включает анализ:

качества используемых материалов, сырья и условий их хранения, включая проведение независимых лабораторных испытаний на соответствие заявленным стандартам и составу;

соблюдения условий хранения материалов и оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе в области строительной климатологии;

качества выполняемых работ на объекте с оформлением результатов в виде протоколов испытаний;

технического состояния материалов и оборудования, выявление дефектов, повреждений и потенциальных рисков в эксплуатации.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.