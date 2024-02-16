В Казахстане изменились правила формирования электронной базы в сфере ЖКХ

Министр промышленности и строительства приказом от 5 февраля внес изменения в правила формирования, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства изложены в новой редакции.

Предусматривается, что для формирования, обработки информации в электронной форме объекты информатизации ЖКХ обеспечивают автоматизацию процессов между субъектами информатизации ЖКХ в рамках своей компетенции.

Создаваемые или развиваемые объекты информатизации ЖКХ обеспечивают ведение информации в зависимости от компетенции субъекта и функционала объекта информатизации:

в сфере жилищных отношений и жилищного хозяйства:

об учете многоквартирных жилых домов;

информацию о многоквартирном жилом доме, заполняемую объединением собственников имущества или простым товариществом либо управляющей многоквартирным жилым домом, либо управляющей компанией, либо одним представителем собственников квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении;

об учете взносов собственников квартир и нежилых помещений на капитальный ремонт объекта кондоминиума;

о плановых мероприятиях, по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов;

отчеты по итогам деятельности объединения собственников имущества или простого товарищества либо управляющего многоквартирным жилым домом, либо управляющей компании по содержанию многоквартирным жилым домом;

о собраниях собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также протоколах результатов собрания и голосования;

о подаче, обработке и выполнении заявок по управлению и содержанию многоквартирных жилых домов;

по заключенным договорам между субъектами информатизации ЖКХ;

в сфере коммунального хозяйства:

паспорта поставщика коммунальных услуг;

об учете поставщиков коммунальных услуг;

о лицевых счетах потребителей коммунальных услуг;

об учете общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг;

о данных показаний приборов учета коммунальных услуг;

о тарификации, начислении, оплате стоимости коммунальных услуг;

о коммунальных инженерных сетях: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализационных очистных сооружениях, электроснабжения, газоснабжения.

Формирование, обработка, в том числе обеспечение актуализации, полноты и достоверности информации в электронной форме в объектах информатизации ЖКХ, осуществляются субъектами информатизации в соответствии с законодательством в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства через личный кабинет.

Ежемесячный отчет по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума представляется председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией либо назначенной жилищной инспекцией временной управляющей компанией собственникам квартир, нежилых помещений до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства и размещается в общедоступных местах.

Ежемесячные отчеты заполняются в машиночитаемом виде в соответствии с Типовой формой договора об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также формах ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, и в последующем передаются в ИС централизованного сбора посредством интеграции для обеспечения хранения и доступа местных исполнительных органов, а также по требованию председателя объединения собственников имущества или доверенного лица простого товарищества либо управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо назначенной жилищной инспекцией временной управляющей компании собственникам квартир, нежилых помещений.

При отсутствии у субъекта информатизации ЖКХ в собственности или во владении объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства ежемесячные отчеты заполняются в ИС централизованного сбора через личный кабинет при регистрации.

Доступ к объекту информатизации ЖКХ предоставляется субъектом информатизации ЖКХ, являющимся его собственником или владельцем в соответствии с соглашением на право доступа, заключенным между ним и иным субъектом информатизации ЖКХ.

При этом собственники квартир, нежилых помещений не несут расходов по доступу к информации.

Указывается, что формирование, обработка, в том числе обеспечение актуализации, полноты и достоверности информации субъектами информатизации ЖКХ, осуществляется на постоянной основе, в электронной форме, в том числе с приложением электронных документов либо копий документов в электронной форме.

Документы, созданные на бумажном носителе, размещаются в объектах информатизации ЖКХ в виде копий документов в электронной форме.

Обработка информации, содержащей персональные данные, осуществляется субъектом информатизации ЖКХ с учетом обеспечения требований законодательства в сферах информатизации и защиты персональных данных.

Правила также устанавливают порядок централизованного сбора и хранения информации в электронной форме в ИС и функционирование объектов информатизации в сфере ЖКХ.

Так, предусматривается, что голосование собственника квартиры, нежилого помещения осуществляется посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством республики, с обязательной идентификацией собственника.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным порядком и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, путем письменного опроса и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При формировании электронного документа хранение протоколов собраний производится в соответствии с законом "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

Объект информатизации в сфере жилищных отношений и жилищного фонда обеспечивает доступ к информационному ресурсу для обеспечения проверки электронной цифровой подписи в электронном документе, в том числе распечатанного на бумажном носителе.

Объекты информатизации ЖКХ обеспечиваются функцией приема и передачи заявлений от потребителей коммунальных услуг поставщикам коммунальных услуг путем интеграции с ИС централизованного сбора.

Субъект информатизации ЖКХ, разместивший информацию через личный кабинет в объекте информатизации ЖКХ, получает автоматическое уведомление о подтверждении размещения информации, с фиксированием даты поступления и передачи информации.

Использование функционала в объектах информатизации ЖКХ осуществляется в соответствии с правами доступа, предоставленными субъектам информатизации ЖКХ.

При этом объекты информатизации ЖКХ обеспечиваются функционированием в непрерывном режиме.



Уполномоченный орган и собственник или владелец объекта информатизации обеспечивают:

бесперебойную круглогодичную и круглосуточную работу объектов информатизации ЖКХ;

быстрое (не более одного часа) восстановление работоспособности объектов информатизации ЖКХ при отказе их работы;

постоянное проведение мониторинга событий и текущего состояния ИС централизованного сбора и объектов информатизации ЖКХ, позволяющего непрерывно отслеживать доступность программно-аппаратного комплекса ИС централизованного сбора и текущее состояние использования оборудования, а также незамедлительно формировать уведомления собственникам и владельцам объектов информатизации ЖКХ об отказе работы ИС централизованного сбора.

Приказ вводится в действие с 26 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установили квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом.