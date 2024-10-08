В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК

Приказом министра сельского хозяйства от 30 сентября 2024 года внесены изменения в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности будет осуществляться при целевом назначении бюджетного кредита – реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:

молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов);

птицефабрик мясного направления (от 5 тыс. тонн мяса птицы в год);

предприятий мясного животноводства (от 5 тыс. голов);

овощехранилищ (от 1 тыс. тонн);

фруктохранилищ (от 1 тыс. тонн);

промышленных тепличных хозяйств;

предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе шерсти и шкуры;

рыбоводных хозяйств по выращиванию рыб и других водных животных мощностью от 25 тонн товарной рыбы в год;

рыбоперерабатывающего предприятия по разделке, дальнейшей глубокой переработке и хранению, производственной мощностью от 1 тонны в сутки;

предприятий по производству упаковочных материалов по проектам в сфере АПК;

племенных репродукторов в птицеводстве;

орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение);

овцеводческих ферм (от 5 тыс. голов).

Вместе с тем уточняется, что местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на указанных выше условиях.

В старой редакции правил речь шла только о кредитовании молочно-товарных ферм; птицефабрик мясного направления; овощехранилищ; орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство).

Напомним, кредит выдается на срок до 10 лет. Максимальная сумма кредита – не более 5 млрд тенге. Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.