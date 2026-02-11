Важный запрет введут в газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года

В Алматы запрет на использование твердого и жидкого топлива вводится с 30 декабря 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 февраля 2026 года, заявили в Управлении экологии и окружающей среды города со ссылкой на правила охраны атмосферного воздуха Алматы, утвержденные решением маслихата 30 декабря 2025 года.

"Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы в среду.

Исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций – при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения.

"Требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов подлежат обязательному оснащению установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, под экологические нормы подпадают специальная техника, а также бензиновые и дизельные генераторы". Пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, как отметили власти южной столицы, установленные ограничения касаются не только бань, но и индивидуальных жилых домов, расположенных в газифицированных секторах города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Уровень газификации частного сектора Алматы на сегодня составляет около 99,6%, что означает наличие технической возможности подключения к природному газу у подавляющего большинства домовладений", – отметили в пресс-службе акимата города.

6 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы счета на газ вырастут на 16%.

