Общество

До 432 500 тенге: названы размеры штрафов по новому запрету, который введут в Алматы с 30 декабря

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа, газоснабжение, система газоснабжения, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:03 Фото: primeminister.kz
В Алматы за нарушение запрета на использование твердого и жидкого топлива некоторым жителям и предпринимателям могут грозить штрафы от 43 250 до 432 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что с 30 декабря 2026 года в газифицированных районах южной столицы вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива.

В пресс-службе акимата Алматы нам уточнили, что за нарушение запрета ответственность предусмотрена в соответствии со ст. 324 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды") КоАП РК. Так, нарушителям грозит предупреждение или штраф:

  • на физических лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге в 2026 году),
  • на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 15 МРП (64 875 тенге в 2026 году),
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году),
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году).

Вместе с тем штраф грозит и должностным лицам.

"Дача должностными лицами указаний или разрешений на превышение или занижение установленных норм санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (108 125 тенге в 2026 году), – говорится в ч. 2 ст. 324 КоАП РК.

Проверка авто в Алматы дала неожиданные результаты

О том, как и когда новые правила охраны атмосферного воздуха ограничат въезд автотранспорта в Алматы, можете прочитать здесь.

