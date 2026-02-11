До 432 500 тенге: названы размеры штрафов по новому запрету, который введут в Алматы с 30 декабря
Ранее стало известно, что с 30 декабря 2026 года в газифицированных районах южной столицы вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива.
В пресс-службе акимата Алматы нам уточнили, что за нарушение запрета ответственность предусмотрена в соответствии со ст. 324 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды") КоАП РК. Так, нарушителям грозит предупреждение или штраф:
- на физических лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге в 2026 году),
- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 15 МРП (64 875 тенге в 2026 году),
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году),
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году).
Вместе с тем штраф грозит и должностным лицам.
"Дача должностными лицами указаний или разрешений на превышение или занижение установленных норм санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (108 125 тенге в 2026 году), – говорится в ч. 2 ст. 324 КоАП РК.
