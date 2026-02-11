До 432 500 тенге: названы размеры штрафов по новому запрету, который введут в Алматы с 30 декабря

В Алматы за нарушение запрета на использование твердого и жидкого топлива некоторым жителям и предпринимателям могут грозить штрафы от 43 250 до 432 500 тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что с 30 декабря 2026 года в газифицированных районах южной столицы вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива.

В пресс-службе акимата Алматы нам уточнили, что за нарушение запрета ответственность предусмотрена в соответствии со ст. 324 ("Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды") КоАП РК . Так, нарушителям грозит предупреждение или штраф:

на физических лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей ( 43 250 тенге в 2026 году ),

), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 15 МРП ( 64 875 тенге в 2026 году ),

), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП ( 86 500 тенге в 2026 году ),

), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году).

Вместе с тем штраф грозит и должностным лицам.

"Дача должностными лицами указаний или разрешений на превышение или занижение установленных норм санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (108 125 тенге в 2026 году), – говорится в ч. 2 ст. 324 КоАП РК.

