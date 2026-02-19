Обновлен классификатор перечня товаров и услуг госучреждений
В частности, раздел "Услуги, предоставляемые военными, специальными учебными заведениями органов национальной безопасности Республики Казахстан" изложен в новой редакции:
Проведение научных исследований
Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим проектам, утвержденным решением национального научного совета (ННС). К расходам относятся затраты на:
- оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;
- служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта;
- прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, симпозиумах. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.
- приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;
- приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);
- научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;
- аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по проекту;
- аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по проекту;
- эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
Средства программно-целевого финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим программам, утвержденным решением ННС. К расходам относятся затраты на:
- оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами РК, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;
- служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научной и (или) научно-технической программы;
- прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ;
- приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;
- приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);
- научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;
- аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по программе;
- аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по программе;
- эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;
- налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
Реализация дополнительных образовательных программ и разработка и реализация учебно-методической литературы, издательской и полиграфической продукции
- приобретение расходных материалов, мебели, инвентаря;
- приобретение оборудования и программного обеспечения, включая их обслуживание;
- приобретение литературы, учебных изданий, наглядных материалов;
- укрепление учебно-материальной базы;
- оплату труда внештатных специалистов, привлекаемых для реализации дополнительных образовательных программ, организации профессионального образования, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции;
- издание учебных, научных и методических материалов;
- повышение квалификации стажировки сотрудников, военнослужащих и работников учебных заведений органов национальной безопасности;
- проведение конференций, семинаров, круглых столов, спортивных соревнований, обучающих тренингов, олимпиад, юбилейных мероприятий, включая организацию питания и культурно-досуговых мероприятий, приобретение информационных материалов;
- приобретение электронных информационных ресурсов или права пользования ими;
- организацию учебного процесса по дополнительным образовательным программам;
- аренда помещений, оборудования и техники;
- приобретение сувенирной продукции;
- изготовление видеороликов, видеофильмов, аудиозаписей для учебных и научных целей;
- текущий ремонт зданий и сооружений, обеспечивающих образовательную деятельность;
- приобретение транспортных средств, а также товаров и услуг по их обслуживанию;
- командировки, связанные с реализацией дополнительных образовательных программ, разработкой и реализацией учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных законодательством РК;
- оплата услуг связи, рекламных и транспортных услуг;
- оплата банковских услуг в рамках реализации дополнительных образовательных программ, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской или полиграфической продукции;
- оплата услуг по организации и проведению кофе-брейков в рамках реализации дополнительных образовательных программ;
- оплата услуг специалистов (в том числе из числа кадрового состава учебных заведений органов национальной безопасности), привлекаемых для оказания платных образовательных услуг в рамках дополнительных образовательных программ.
Также в новой редакции изложены разделы:
- "Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями органов национальной безопасности Республики Казахстан, специализирующимися в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
- "Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями Службы государственной охраны Республики Казахстан в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
Приказ вводится в действие с 1 марта 2026 года.