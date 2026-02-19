#Референдум-2026
Право

Обновлен классификатор перечня товаров и услуг госучреждений

Министр финансов приказом от 13 февраля 2026 года внес изменения в Классификатор перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений
Министр финансов приказом от 13 февраля 2026 года внес изменения в Классификатор перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Услуги, предоставляемые военными, специальными учебными заведениями органов национальной безопасности Республики Казахстан" изложен в новой редакции:

Проведение научных исследований

Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим проектам, утвержденным решением национального научного совета (ННС). К расходам относятся затраты на:

  • оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;
  • служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта;
  • прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, симпозиумах. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.
  • приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;
  • приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);
  • научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;
  • аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по проекту;
  • аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по проекту;
  • эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

Средства программно-целевого финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим программам, утвержденным решением ННС. К расходам относятся затраты на:

  • оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами РК, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;
  • служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научной и (или) научно-технической программы;
  • прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ;
  • приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;
  • приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);
  • научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;
  • аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по программе;
  • аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по программе;
  • эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;
  • налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

Реализация дополнительных образовательных программ и разработка и реализация учебно-методической литературы, издательской и полиграфической продукции

  • приобретение расходных материалов, мебели, инвентаря;
  • приобретение оборудования и программного обеспечения, включая их обслуживание;
  • приобретение литературы, учебных изданий, наглядных материалов;
  • укрепление учебно-материальной базы;
  • оплату труда внештатных специалистов, привлекаемых для реализации дополнительных образовательных программ, организации профессионального образования, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции;
  • издание учебных, научных и методических материалов;
  • повышение квалификации стажировки сотрудников, военнослужащих и работников учебных заведений органов национальной безопасности;
  • проведение конференций, семинаров, круглых столов, спортивных соревнований, обучающих тренингов, олимпиад, юбилейных мероприятий, включая организацию питания и культурно-досуговых мероприятий, приобретение информационных материалов;
  • приобретение электронных информационных ресурсов или права пользования ими;
  • организацию учебного процесса по дополнительным образовательным программам;
  • аренда помещений, оборудования и техники;
  • приобретение сувенирной продукции;
  • изготовление видеороликов, видеофильмов, аудиозаписей для учебных и научных целей;
  • текущий ремонт зданий и сооружений, обеспечивающих образовательную деятельность;
  • приобретение транспортных средств, а также товаров и услуг по их обслуживанию;
  • командировки, связанные с реализацией дополнительных образовательных программ, разработкой и реализацией учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных законодательством РК;
  • оплата услуг связи, рекламных и транспортных услуг;
  • оплата банковских услуг в рамках реализации дополнительных образовательных программ, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской или полиграфической продукции;
  • оплата услуг по организации и проведению кофе-брейков в рамках реализации дополнительных образовательных программ;
  • оплата услуг специалистов (в том числе из числа кадрового состава учебных заведений органов национальной безопасности), привлекаемых для оказания платных образовательных услуг в рамках дополнительных образовательных программ.

Также в новой редакции изложены разделы:

  • "Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями органов национальной безопасности Республики Казахстан, специализирующимися в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
  • "Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями Службы государственной охраны Республики Казахстан в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".

Приказ вводится в действие с 1 марта 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
