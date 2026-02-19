Обновлен классификатор перечня товаров и услуг госучреждений

Министр финансов приказом от 13 февраля 2026 года внес изменения в Классификатор перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Услуги, предоставляемые военными, специальными учебными заведениями органов национальной безопасности Республики Казахстан" изложен в новой редакции:

Проведение научных исследований

Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим проектам, утвержденным решением национального научного совета (ННС). К расходам относятся затраты на:

оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

– система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта;

– командировки, связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта; прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, симпозиумах. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.

– услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, симпозиумах. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ. приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;

– приобретение расходных материалов для выполнения исследований; приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);

научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;

– расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов; аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по проекту;

– расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по проекту; аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по проекту;

– расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по проекту; эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;

– расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием; налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

Средства программно-целевого финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным или научно-техническим программам, утвержденным решением ННС. К расходам относятся затраты на:

оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами РК, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

– система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами РК, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научной и (или) научно-технической программы;

– командировки, связанные с реализацией научной и (или) научно-технической программы; прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ;

– услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях. Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ; приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;

– приобретение расходных материалов для выполнения исследований; приобретение оборудования или программного обеспечения (для юридических лиц);

научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;

аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по программе;

– расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по программе; аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по программе;

– расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по программе; эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;

– расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием; налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

Реализация дополнительных образовательных программ и разработка и реализация учебно-методической литературы, издательской и полиграфической продукции

приобретение расходных материалов, мебели, инвентаря;

приобретение оборудования и программного обеспечения, включая их обслуживание;

приобретение литературы, учебных изданий, наглядных материалов;

укрепление учебно-материальной базы;

оплату труда внештатных специалистов, привлекаемых для реализации дополнительных образовательных программ, организации профессионального образования, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции;

издание учебных, научных и методических материалов;

повышение квалификации стажировки сотрудников, военнослужащих и работников учебных заведений органов национальной безопасности;

проведение конференций, семинаров, круглых столов, спортивных соревнований, обучающих тренингов, олимпиад, юбилейных мероприятий, включая организацию питания и культурно-досуговых мероприятий, приобретение информационных материалов;

приобретение электронных информационных ресурсов или права пользования ими;

организацию учебного процесса по дополнительным образовательным программам;

аренда помещений, оборудования и техники;

приобретение сувенирной продукции;

изготовление видеороликов, видеофильмов, аудиозаписей для учебных и научных целей;

текущий ремонт зданий и сооружений, обеспечивающих образовательную деятельность;

приобретение транспортных средств, а также товаров и услуг по их обслуживанию;

командировки, связанные с реализацией дополнительных образовательных программ, разработкой и реализацией учебно-методической литературы, издательской и (или) полиграфической продукции в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных законодательством РК;

оплата услуг связи, рекламных и транспортных услуг;

оплата банковских услуг в рамках реализации дополнительных образовательных программ, разработки и реализации учебно-методической литературы, издательской или полиграфической продукции;

оплата услуг по организации и проведению кофе-брейков в рамках реализации дополнительных образовательных программ;

оплата услуг специалистов (в том числе из числа кадрового состава учебных заведений органов национальной безопасности), привлекаемых для оказания платных образовательных услуг в рамках дополнительных образовательных программ.

Также в новой редакции изложены разделы:

"Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями органов национальной безопасности Республики Казахстан, специализирующимися в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".

"Услуги, предоставляемые военно-медицинскими подразделениями Службы государственной охраны Республики Казахстан в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".

Приказ вводится в действие с 1 марта 2026 года.