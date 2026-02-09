Классификатор перечня товаров и услуг госучреждений: внесены изменения
Министр финансов приказом от 3 февраля 2026 года внес изменения в Классификатор перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.
В частности, раздел "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями в сфере образования" изложен в новой редакции.
Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов):
- укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
- приобретение учебного оборудования, инвентаря и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;
- покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;
- расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;
- поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;
- питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования;
- содержание столовых (заработная плата, приобретение продуктов питания, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и другие расходы);
- оплата выполненных работ обучающимися организаций среднего образования;
- проведение экскурсий и внеклассных вечеров;
- текущий ремонт организаций среднего образования, учебных корпусов и общежитий;
- развитие пришкольного участка и обновление оборудования мастерских организаций среднего образования;
- устройство спортивных площадок;
- выдача стипендий и премирование отличившихся в общественно-полезном труде обучающихся;
- оздоровительные мероприятия;
- покрытие расходов по питанию участников соревнований, оплата труда арбитров (судей) и медицинских работников;
- организация учебного процесса по дополнительным учебным программам;
- оплата труда руководителей кружков и секций;
- на мероприятия, связанные с организацией кружков и секций;
- оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги;
- установление доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера;
- приобретение транспортных средств;
- расходы на оплату за отопление, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по обслуживанию здания, оплата транспортных услуг и прочие расходы на приобретение товаров;
- реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;
- оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лагерей отдыха;
- ремонт музыкальных инструментов;
- расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей учебного оборудования, транспортных средств и иных механизмов;
- затраты, связанные с производственной деятельностью учебно-вспомогательных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работников, занятых в этой деятельности;
- командировочные расходы;
- проведение аккредитации организаций образования.
А также:
- Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг интернет-связи – то же;
- Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными – то же;
- Услуги по организации производства и реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков – то же;
- Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования – то же;
- Услуги по организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы – то же;
- Услуги по организации углубленного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) – то же;
- Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам – то же;
- Услуги по организации профессионального образования (переподготовке и повышению квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена) – то же;
- Проведение научных исследований – то же;
- Услуги по подготовке специалистов по образовательным программам высшего и послевузовского образования по специальностям искусства, а также по образовательным программам технического и профессионального образования – то же.
В новой редакции также изложены разделы:
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере спорта";
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере образования и науки на платной основе".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере образования и науки".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере образования и науки".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями органов внутренних дел РК в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере военной медицины".
- "Услуги, предоставляемые государственным учреждением Вооруженных сил, в сфере аэропортовской деятельности".
- "Услуги, предоставляемые государственным учреждением Вооруженных сил, в сфере авиационной деятельности".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере культуры".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере навигационно-гидрографической деятельности".
- "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере водолазной деятельности" и т.д.
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.
