Классификатор перечня товаров и услуг госучреждений: внесены изменения

Министр финансов приказом от 3 февраля 2026 года внес изменения в Классификатор перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджета, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями в сфере образования" изложен в новой редакции. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства, повышения квалификации специалистов): укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;

приобретение учебного оборудования, инвентаря и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;

покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;

расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;

поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;

питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования;

содержание столовых (заработная плата, приобретение продуктов питания, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт и другие расходы);

оплата выполненных работ обучающимися организаций среднего образования;

проведение экскурсий и внеклассных вечеров;

текущий ремонт организаций среднего образования, учебных корпусов и общежитий;

развитие пришкольного участка и обновление оборудования мастерских организаций среднего образования;

устройство спортивных площадок;

выдача стипендий и премирование отличившихся в общественно-полезном труде обучающихся;

оздоровительные мероприятия;

покрытие расходов по питанию участников соревнований, оплата труда арбитров (судей) и медицинских работников;

организация учебного процесса по дополнительным учебным программам;

оплата труда руководителей кружков и секций;

на мероприятия, связанные с организацией кружков и секций;

оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги;

установление доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера;

приобретение транспортных средств;

расходы на оплату за отопление, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей, оплата услуг по обслуживанию здания, оплата транспортных услуг и прочие расходы на приобретение товаров;

реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений;

оплата труда воспитателей и вспомогательного персонала лагерей отдыха;

ремонт музыкальных инструментов;

расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом двигателей учебного оборудования, транспортных средств и иных механизмов;

затраты, связанные с производственной деятельностью учебно-вспомогательных подсобных хозяйств и учебно-опытных участков, в том числе на оплату труда работников, занятых в этой деятельности;

командировочные расходы;

проведение аккредитации организаций образования. А также: Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополнительных услуг интернет-связи – то же;

Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными – то же;

Услуги по организации производства и реализация продукции учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков – то же;

Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования – то же;

Услуги по организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, педагогов и взрослого населения, а также по разработке и реализации учебно-методической литературы – то же;

Услуги по организации углубленного изучения с обучающимися основ наук по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) – то же;

Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам – то же;

Услуги по организации профессионального образования (переподготовке и повышению квалификации квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена) – то же;

Проведение научных исследований – то же;

Услуги по подготовке специалистов по образовательным программам высшего и послевузовского образования по специальностям искусства, а также по образовательным программам технического и профессионального образования – то же. В новой редакции также изложены разделы: "Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере спорта";

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере образования и науки на платной основе".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере образования и науки".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями органов внутренних дел РК в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере военной медицины".

"Услуги, предоставляемые государственным учреждением Вооруженных сил, в сфере аэропортовской деятельности".

"Услуги, предоставляемые государственным учреждением Вооруженных сил, в сфере авиационной деятельности".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере культуры".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере навигационно-гидрографической деятельности".

"Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Вооруженных сил, в сфере водолазной деятельности" и т.д. Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.

