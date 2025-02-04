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События

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:43 Фото: Zakon.kz
В первый месяц весны в Казахстане отмечают два государственных праздника: 8 марта и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

8 марта – в Международный женский день – будем отдыхать:

  • при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 8, 9 и 10 марта (суббота, воскресенье, понедельник);
  • при шестидневной рабочей неделе – два дня подряд: 8 и 9 марта (суббота, воскресенье).

Дни отдыха на Наурыз:

  • при пятидневной рабочей неделе – пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
  • при шестидневной рабочей неделе – четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник).  

В общей сложности, в марте при пятидневной рабочей неделе восемь праздничных дней, при шестидневной – шесть.


Фото: Zakon.kz


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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