Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года
Фото: Zakon.kz
В первый месяц весны в Казахстане отмечают два государственных праздника: 8 марта и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.
8 марта – в Международный женский день – будем отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 8, 9 и 10 марта (суббота, воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе – два дня подряд: 8 и 9 марта (суббота, воскресенье).
Дни отдыха на Наурыз:
- при пятидневной рабочей неделе – пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник);
- при шестидневной рабочей неделе – четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник).
В общей сложности, в марте при пятидневной рабочей неделе восемь праздничных дней, при шестидневной – шесть.
Фото: Zakon.kz
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